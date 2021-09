Bosak: Puda działa wbrew interesom polskich rolników

Grzegorz Puda działa w kontrze do interesów polskich rolników - mówił z sejmowej mównicy Krzysztof Bosak z Konfederacji podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra rolnictwa.

Krzysztof Bosak w trakcie dyskusji nad wotum nieufności wobec Grzegorza Pudy. fot. PAP/Piotr Nowak

Grzegorz Puda z wnioskiem o wotum nieufności

16 września późnym wieczorem w Sejmie rozpatrzono wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy.

W debacie nad wotum nieufności głos z mównicy sejmowej w imieniu Konfederacji zabrał Krzysztof Bosak.

- Pan jako wnioskodawca „Piątki dla zwierząt" cieszył się, że przeszły przepisy uderzające w polskich rolników, cieszył się ze zniszczenia polskiego sektora hodowlanego, sektora przetwórstwa mięsa, ze zniszczenia produkcji rolnej w obszarze hodowli zwierząt futerkowych. Pan był z tego zadowolony! Ponieważ minister Ardanowski, minister pańskiego rządu panie premierze był przeciwny temu, bo chciał móc spojrzeć w twarz polskim rolnikom i się temu sprzeciwiał, musiał odejść, a pan jakie użyteczne narzędzie mówiące prezesa Kaczyńskiego zastąpił ministra Ardanowskiego. jest pan człowiekiem pozbawionym honoru, żeby w takich okolicznościach objąć funkcję ministra rolnictwa. Czuje pan to doskonale, czują to rolnicy i pana nie akceptują! Zwykli rolnicy nie chcą Was widzieć w swoich gospodarstwach - mówił Bosak.

Poseł Konfederacji ocenił, że Grzegorz Puda działa w kontrze do interesów polskich rolników.

- Europejski Zielony Ład? Nie zgłosił Pan weta w tej sprawie, a wiąże się to z radykalnym ograniczeniem środków ochrony roślin, stosowania nawozów, wyłączenia 10% gruntów rolnych, w konsekwencji wzrost kosztów produkcji i tani import spoza UE, obniżenie wolumenu całej produkcji rolnej w Polsce. Nawet eksperci Komisji Europejskiej przyznają, że dokładnie to spowoduje. Na forum unijnym popieracie zakaz chowu klatkowego, gdzie udział jaj klatkowych w Polsce wynosi ponad 80%, to co popieracie uderzy w polskiego rolnika! Mówcie rolnikom prawdę!

Konfederacja poparła przyjęcie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy