Boże Narodzenie prawosławnych i wiernych innych obrządków wschodnich

Według danych soboru biskupów polskiej Cerkwi, ponad 90 proc. prawosławnych parafii w kraju stosuje w życiu religijnym właśnie kalendarz juliański. Dzieje się tak zwłaszcza we wschodniej części Polski, w tym w województwie podlaskim, gdzie są największe w Polsce skupiska prawosławnych.

Rodziny świętujące w tym terminie Boże Narodzenie w środowy wieczór zasiadły do kolacji wigilijnej. Postny posiłek zaczynał się od modlitwy i dzielenia prosforą - chlebem liturgicznym używanym w Kościele wschodnim do konsekracji i komunii. Potem wielu prawosławnych udało się do cerkwi na nocne, kilkugodzinne uroczystości religijne. Zależnie od lokalnej tradycji, najczęściej rozpoczynały się one o północy lub dwie godziny później; w tym roku odbywały się z zachowaniem ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

W okolicznościowych orędziach z okazji Bożego Narodzenia, w tradycji Cerkwi prawosławnej nazywanego też "zimową Paschą", hierarchowie tego Kościoła odnoszą się do pandemii koronawirusa.

Sobór biskupów w swoim liście do wiernych i duchowieństwa ocenia, że doświadczenie z nią związane przyczynia się do "duchowego liberalizmu, strachu i ochłodzenia wiary". "Podstępny czas, podstępne dni" - podkreślili hierarchowie. Zaznaczyli przy tym, że Cerkiew unosi się - jak statek - na "szalejącym morzu życia ku zbawieniu, zewsząd przytłoczony przebiegłością sił zła, pośród wielu niebezpieczeństw i trudności".

"Patrząc na życie całej współczesnej ludzkości, a zwłaszcza chrześcijan, należy zauważyć, że nie mamy się czym chwalić. Duchowe rozluźnienie społeczeństwa sprzyja pokusom szatana. Człowiek traci wiarę, nadzieję i pewność w życiu" - podkreślili hierarchowie dodając, że "dostrzega się obojętność wobec własnej Cerkwi", wiary i pobożności przodków.

W podobnym tonie wypowiada się o czasie pandemii również abp Jakub, ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. W swoim orędziu zwraca uwagę na konieczność refleksji nad sensem życia. "Uświadomiliśmy sobie, jak to, do czego przywykliśmy, jest niestałe, jak w jeden dzień wszystko może się zmienić, jak łatwo można zmienić nasze zwyczaje i obyczaje" - podkreślił.

Według kalendarza juliańskiego Boże Narodzenie świętują też grekokatolicy, których skupiska są m.in. na Podkarpaciu. Główne uroczystości wiernych tego Kościoła odbyły się w archikatedrze pw. Jana Chrzciciela w Przemyślu. W regionie uroczystości odbyły się też w Komańczy, Sanoku, Mokrem, Ustrzykach Dolnych i Zyndranowej.