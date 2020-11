Boże Narodzenie w czasie pandemii w Europie: ograniczenia rodzinnych spotkań, ale otwarte sklepy

Rządy państw europejskich zapowiadają związane z pandemią ograniczenia, które będą obowiązywać podczas Bożego Narodzenia. W Niemczech dozwolone będą spotkania rodzinne w gronie do 10 osób, we Włoszech i Hiszpanii prawdopodobnie do sześciu, w Szkocji do ośmiu.