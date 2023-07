Jak podkreśla ekspert, te technologie umożliwiają precyzyjne śledzenie produktów od momentu zakupu surowców, przez proces produkcyjny, aż do dostarczenia klientowi końcowemu. Zapewniają także monitorowanie stanu surowców, dostęp do informacji o badaniach laboratoryjnych oraz rejestrację alergenów.

- Ta zdolność do identyfikacji produktów, znana jako "traceability", odgrywa kluczową rolę w kontekście bezpieczeństwa żywności i umożliwia szybką reakcję w przypadku niepożądanych sytuacji - mówi.

Klientów z pewnością interesuje, ile czasu zajmie rozwiązanie problemu. Zdaniem Andrzeja Szubryta, dzięki możliwości szybkiego śledzenia i identyfikacji potencjalnie zainfekowanych partii istnieje szansa na jego skuteczne i efektywne ograniczenie. Jednak w każdym przypadku jest to sprawa indywidualna.

Każdego miesiąca na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) pojawiają się komunikaty i ostrzeżenia dotyczące żywności. Tylko w czerwcu było ich 9, m.in. ten o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes, która pojawiła się w produktach dostępnych w jednej z sieci handlowych.

- Ten przykład wskazuje na to, że nawet przy restrykcyjnych normach nie można całkowicie wykluczyć zdarzeń niepożądanych. W takich przypadkach konieczne jest szybkie działanie i odpowiednia reakcja, jak wycofanie podejrzanych partii produktów z obrotu oraz poinformowanie klientów o zagrożeniu - mówi.

Jak podkreśla ekspert BPSC, gdy następuje stwierdzenie niezgodności mikrobiologicznych, jak wykryta Listeria monocytogenes, sieci podejmują natychmiastową decyzję o wycofaniu z obrotu odpowiednich partii produktów. Klienci są informowani o tym fakcie i zachęcani do zwrócenia zakupionych produktów wraz z opakowaniem, aby otrzymać zwrot kosztów. Wszystko to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zaufania konsumentów.

- Podsumowując, branża spożywcza w Polsce wykorzystuje systemy IT, które dostarczają narzędzi i pomagają w ustrukturyzowaniu procedur umożliwiających efektywne zarządzanie jakością, precyzyjne śledzenie produktów oraz reakcję na potencjalne zagrożenia, co przyczynia się do budowania zaufania klientów i zwiększenia efektywności operacyjnej oraz transparentności - podkreśla Andrzej Szubryt.

- Choć technologia w przemyśle spożywczym może nie być najgorętszym tematem, nie można zapominać o jej kluczowej roli i znaczeniu. IT w branży spożywczej jest nieodzownym elementem procesu produkcji zdrowej, bezpiecznej i jakościowej żywności. Ważne jest, aby konsumenci mieli tego świadomość - podsumowuje.