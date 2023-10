Podczas webinarium "Nowa era w analityce HR - wykorzystaj potencjał Business Intelligence" zorganizowanego przez firmę BPX eksperci z Grupy BPX przedstawili rozwiązania z zakresu analityki HR oraz wyjaśnili, jak wykorzystać potencjał narzędzi Business Intelligence w działach HR.







Firma BPX S.A. zorganizowała bezpłatny webinar pt. „Nowa Era w Analityce HR – wykorzystaj potencjał Business Intelligence”, który odbył się 12 października o godzinie 10:00.

Justyna Cepińska, Marketing i PR w BPX S.A., zaprezentowała krótkie wprowadzenie do Grupy BPX. BPX S.A. to firma z 17-letnim doświadczeniem na rynku, oferująca rozwiązania z zakresu ERP i Business Intelligence. Firma specjalizuje się w przeprowadzaniu przedsiębiorstw przez cyfrową transformację biznesową i posiada bogate portfolio rozwiązań, w tym ponad 20 narzędzi z obszaru systemów ERP i Business Intelligence. BPX obsługuje klientów zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Europy, USA i innych krajów, będąc największym dostawcą rozwiązań i usług IT dla branży FMCG.

Następnie Mateusz Łaba, Business Development Manager, MOW, oraz Dominik Machalica, Sales BI Manager w BPX S.A., przedstawili rozwiązania dla działów HR oferowane przez Grupę BPX.

Nowoczesne działy HR nie zajmują się już wyłącznie administracją personalną czy rekrutacją, lecz stają się także doradcami i partnerami w rozwoju biznesu. W świecie naznaczonym zmiennością firmy muszą z uwagą obserwować otoczenie biznesowe i dostosowywać do niego swoją strategię rynkową; działy HR odpowiadają za chyba najważniejszą część tej strategii, czyli strategię personalną. Dział HR gromadzi ogromną ilość danych, które mogą stanowić cenny zasób, ale często te dane nie są wykorzystywane w procesie podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Badania przeprowadzone przez Grupę pracuj.pl i HR Rebels pokazują, że wiele firm odczuwa brak odpowiednich narzędzi wspierających analitykę HR - w wielu przypadkach praca działów HR wciąż opiera się na arkuszach kalkulacyjnych do analizy danych o ręcznej, powtarzanej co miesiąc pracy, a raportowanie często jest mylone z analityką danych HR, która polega na głębokim zrozumieniu danych i na ich wykorzystaniu do optymalizacji procesów biznesowych.

Najczęstszym problemem działów HR jest brak aktualnych danych, ograniczone możliwości excela, błędy w zapisach.

Firma BPX oferuje rozwiązania, które dotyczą całych organizacji - od kadr, płac, poprzez finanse, majątek trwały po elementy logistyki. Narzędzia te w standardowych funkcjonalnościach obsługują różnorodne procesy związane z HR, takie jak zarządzanie strukturą organizacyjną, kadrami, BHP, rozliczanie czasu pracy i płace. Dodatkowo dostępne są moduły związane z Programem Pracowniczym Kapitału (PPK), Pracowniczym Planem Emerytalnym (PPE), Księgą Zintegrowanych Projektów (KZP) oraz pracą zdalną. Te narzędzia integrują się z różnymi instytucjami, takimi jak ZUS, płatnikiem, bankami i bramką Ministerstwa Finansów. Ponadto pracownicy i kierownicy mogą korzystać z aplikacji webowej do składania wniosków i akceptowania ich, a także do planowania i rozliczania czasu pracy.

Istotnym walorem oferowanych przez BPX narzędzi jest bezpieczeństwo, gdyż nie działają one w chmurze, lecz na serwerze firmowym. Są to też rozwiązania uniwersalne, które pozwalają łączyć ze sobą dane z różnych systemów.

Eksperci podkreślili, że analityka danych HR pozwala na odkrywanie ukrytych wzorców, identyfikowanie obszarów wymagających uwagi i wspiera podejmowanie strategicznych decyzji. Dzięki narzędziom Business Intelligence, takim jak Qlik, Power BI czy SAP Analytics Cloud można te dane analizować, łączyć z innymi źródłami danych i wyciągać z nich cenne wnioski.

Podczas prezentacji pokazano przykłady analizy danych HR z wykorzystaniem aplikacji HR Vizion Pro opartej na platformie BI firmy Qlik. Przykłady obejmowały analizę zatrudnienia, rotację pracowników, urlopy, absencje, wynagrodzenia, BHP i czas pracy.

Aplikacja HR Vizion Pro, oparta o platformę Business Inteligence firmy Qlik, pozwala na poruszanie się wśród danych bez konieczności przełączania pomiędzy systemami. Na przykład oceny efektywności kosztowej pracowników na produkcji, do czego dane trzeba zaciągnąć z systemu kadrowo-płacowego albo z systemu ERP o ilości wyprodukowanych komponentów, jest bardzo łatwa przy użyciu Qlik, Power BI czy SAP Analitics Cloud. Jeśli uzyskane dane połączymy, to możemy np. zidentyfikować miejsca, gdzie pomimo dobrej wydajności tli się konflikt na linii pracownik - kierownik.

Eksperci podkreślili, że zaletą tych narzędzi jest możliwość analizy danych w czasie rzeczywistym, eliminacja ręcznej pracy związaną z tworzeniem i rozsyłaniem raportów, zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz uniwersalność, która pozwala na łączenie danych z różnych źródeł i działów w organizacji. Prezentowana aplikacja działa również na urządzeniach mobilnych a także offline.