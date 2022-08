Brakuje nawozów w sprzedaży. Niezbędna interwencja

Rolnicy z niepokojem obserwują brak nawozów w punktach sprzedaży. Zaburzenia na rynku nawozów mogą doprowadzić do gwałtownego spadku plonów.





Drastycznie brakuje nawozów w sprzedaży. Potrzebna interwencja/fot. shutterstock

Braki nawozów w sprzedaży

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia dostępności na rynku nawozów mineralnych. Rolnicy z ogromnym niepokojem obserwują drastyczny brak nawozów w punktach sprzedaży. Problem dotyczy szczególnie nawozów wieloskładnikowych, które zapewniają optymalne dla roślin proporcje składników odżywczych. Zaburzenia na rynku nawozów mogą doprowadzić do spadku plonów.

KRiR: Apel o szybsze wypłaty dopłat do nawozów

Poza tym zarząd KRIR wystąpił o przyspieszenie wypłaty dopłat do nawozów tak aby pieniądze wpłynęły na konta rolników jeszcze przed siewami rzepaku i zbóż ozimych. Wielu rolników licząc na obiecaną przez Rząd RP dopłatę do zakupu nawozów nie rezygnowało z nawożenia. Gospodarze inwestowali duże pieniądze w zakup nawozów licząc na szybki zwrot części środków w postaci dopłaty od państwa, aby móc je zainwestować w przygotowania do kolejnych zasiewów i związanych z tym prac.