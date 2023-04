5 kwietnia 2023 r. Henryk Kowalczyk ustąpił z funkcji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego następcą ma być poseł PiS Robert Telus. Jak tę zmianę komentują rolnicy i przedstawiciele branży rolno-spożywczej?

5 kwietnia 2023 r. Henryk Kowalczyk ustąpił z funkcji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. fot. PAP

Henryk Kowalczyk nie jest już ministrem rolnictwa

O dymisji Henryka Kowalczyka mówiło się od kilku tygodni. O przyczynach tego ruchu pisaliśmy szerzej w tekście: Minister rolnictwa podał się do dymisji. Kto go zastąpi?

Henryk Kowalczyk był ministrem rolnictwa od od 26 października 2021, kiedy to zastąpił na tym stanowisku Grzegorza Pudę.

Sam minister podczas "pożegnalnej" konferencji prasowej jako przyczynę swojej dymisji wskazał...opublikowanie przez Komisję Europejską projektu przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok.

- Złożyłem rezygnację z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi widząc, że ten podstawowy postulat rolników nie zostanie przez KE spełniony - dodał.

Henryk Kowalczyk: Na kłopoty dymisja?

Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, komentując uzasadnienie dymisji podane przez Henryka Kowalczyka ocenia, że "zwalanie winy na Unię Europejską jest smutnym manewrem, który pokazuje ze nadal rząd nic nie rozumie."

Na kłopoty dymisja? Czy rząd rozumie, że problemy nie odchodzą wraz ministrem Kowalczykiem?



Problem tkwi w braku jakichkolwiek działań - także infrastrukturalnych, administracyjnych i dyplomatycznych! Bez strategicznych decyzji zła sytuacja w rolnictwie będzie się pogłębiała. — Monika Jadwiga Piątkowska (@MJPiatkowska) April 5, 2023

Kadencja Henryka Kowalczyka trudniejsza niż poprzedników?

Wśród komentarzy po odejściu Kowalczyka nie brakuje jednak także mniej krytycznych głosów. Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zauważa, że kadencja Henryka Kowalczyka przypadła na bardzo trudny czas w rolnictwie:

- Wojna i sytuacja międzynarodowa, negocjacje z KE w sprawie KPS. Dla mnie największym sukcesem jego kadencji jest wsparcie do dobrostanu zwierząt. I za to dziękuję - napisał.

W tej kadencji Sejmu po rezygnacji @Kowalczyk_H będziemy mieli czwartego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I niech ktoś powie, że to spokojny kawałek chleba. — jacekzarzecki (@jacekzarzecki) April 5, 2023

Co oczywiste, byłego już ministra ciepło żegnają jego najbliżsi współpracownicy. Krzysztof Ciecióra, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziękował Henrykowi Kowalczykowi m.in. za "czas konkretnych rozmów i współpracy".

Pierwsze zdanie @Kowalczyk_H do mnie: Przejdźmy na Ty, po imieniu łatwiej się kogoś 'upomina' (ale to nie tego słowa użył). Dziękuję za czas konkretnych rozmów i współpracy 🤝 Będę bardzo dobrze to wspominać. Sporo się udało zrobić, sporo przed nami, dlatego działamy dalej. pic.twitter.com/qDTXIiHOW7 — Krzysztof Ciecióra (@k_cieciora) April 5, 2023

Dymisja Henryka Kowalczyka niczego nie zmieni?

Według Michała Kołodziejczaka, lidera AgroUnii, dymisja Henryka Kowalczyka niczego nie zmienia, a w momencie ogromnych rolniczych problemów w resorcie rolnictwa jest "bezkrólewie".

#PiS przyznało się do błędów w polityce rolnej. Dymisja @Kowalczyk_H nic nie zmienia.

Kowalczyk po prostu uciekł i zostawił całe środowisko z potężnymi problemami.

Kowalczyk zostawił ministerstwo z sześcioma wiceministrami, którzy totalnie nie znają się na rolnictwie. — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) April 5, 2023

- Polska wieś dzisiaj nie ma gospodarza w postaci ministra rolnictwa; nie dlatego, że podał się on do dymisji, tylko dlatego, że rządzący nie mają pomysłu, jak ochronić wieś i rolnictwo - ocenił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dymisja Henryka Kowalczyka to miara "bezsilności i bezradności" - dodał.

Czego mleczarstwo oczekuje od nowego ministra rolnictwa?

Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka ma nadzieję, że następca ministra Kowalczyka wycofa się z groźnych dla mleczarstwa, ale i całego rolnictwa, pomysłów w rodzaju Funduszu Ochrony Rolnictwa.