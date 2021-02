Branża logistyczna na topie, ale sektor handlowy odczuwa skutki trwającej pandemii

Nigel Almond, dyrektor zespołu ds. analiz danych w Cushman & Wakefield, powiedział: Zwiększenie obostrzeń i wprowadzenie kolejnych ograniczeń związanych z lockdownem pod koniec 2020 roku wpłynęło negatywnie na sytuację lokali przy głównych ulicach handlowych w całej Europie z powodu zamknięcia w niektórych lokalizacjach sklepów, które nie sprzedają artykułów pierwszej potrzeby, oraz zamarcia ruchu turystycznego. Sektor biurowy wykazuje względną odporność na największych rynkach, ale słaby popyt nadal będzie powodował presję na czynsze i stopy kapitalizacji, zwłaszcza na mniejszych rynkach. Natomiast sektor logistyczny zyskuje na rosnących wydatkach konsumpcyjnych w kanale online, co w 2021 roku przełoży się na dalszy wzrost czynszów i kompresję stóp kapitalizacji.

W 2020 roku branża logistyczna jako jedyna główna klasa aktywów odnotowała wzrost stawek czynszowych i znaczny spadek stóp kapitalizacji. Czynsze wzrosły w ciągu kwartału o 0,8%, przyczyniając się do wzrostu w ujęciu rocznym o 1,9% po zwyżce o ponad 3% w 2019 roku. Największe wzrosty w skali rocznej miały miejsce w Wielkiej Brytanii (+3,5%), Niemczech (+4,7%), Francji (+2,6%) i krajach Beneluksu (+3,5%), co było spowodowane stosunkowo niewielką podażą i silnym popytem. Ze względu na utrzymujące się zaufanie do tego sektora i wysoką aktywność na rynkach najmu stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości logistycznych uległy obniżce w czwartym kwartale o kolejne 19 pb i wyniosły 5,05%. Według Cushman & Wakefield, sektor logistyczny będzie na wielu rynkach jedyną branżą, która w roku 2021 odnotuje wzrost czynszów i kompresję stóp kapitalizacji.

Sektor nieruchomości handlowych w dalszym ciągu odczuwa skutki rosnącej popularności zakupów internetowych oraz spadku odwiedzalności obiektów handlowych. Czynsze za wynajem najlepszych lokali w Europie spadły w czwartym kwartale o średnio 2,6%, a w skali całego roku obniżyły się aż o 10,6%. To najgorszy wynik w historii od początku lat 90., gdy firma Cushman & Wakefield rozpoczęła monitorowanie rynku. W ciągu kwartału stawki czynszowe uległy obniżce na 22 spośród 46 analizowanych rynków, a w ujęciu rocznym – na zdecydowanej większości rynków (41). Największe spadki rok do roku zaobserwowano w Wielkiej Brytanii (-15,3%), krajach Beneluksu (-11,1%), Europie Środkowo-Wschodniej (-18,1%) i Niemczech (-13,4%). Średnie stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości handlowych wzrosły do 4,72%, podczas gdy rok wcześniej wynosiły 4,3%.