Branża logistyczna stawia na sztuczną inteligencję

Piomar wprowadził się do Panattoni Park Opole

Jednocześnie posiadamy alternatywnych dostawców dla konkretnych produktów, aby w razie jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej móc dostarczyć zamówienie klientowi w wyznaczonym terminie. Doświadczenie, wypracowany know-how i nastawienie na optymalizację procentują w czasie pandemii tym, że sprawnie i elastycznie prowadzimy działania dla naszych klientów.

Jej zdaniem nowoczesna logistyka nie jest możliwa bez silnego wsparcia informatycznego. Ciągła analiza olbrzymiej ilości danych na wszystkich poziomach naszej firmy wymaga zarówno zaawansowanych programów, jak i bezpieczeństwa działania. - Jako przykłady możemy przedstawić program wykorzystywany do analizy trendów sprzedaży, wspierający zespół zakupów w prognozowaniu zamówień do dostawców, czy też program używany do optymizacji tras jako wsparcie działu transportu. Codzienna komunikacja z klientami, a także komunikacja wewnętrzna oparte są przede wszystkim na rozwiązaniach informatycznych – mówi Agnieszka Sałek.

Bezpieczny przebieg wszystkich operacji, a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw, możliwe jest dzięki nieprzerwanej pracy działu IT, wykorzystaniu wysokiej jakości programów zabezpieczających i ciągłemu monitorowaniu sytuacji. Równie istotne są jednak procedury wewnętrzne i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa cyfrowego przez naszych pracowników. W QSL Polska kładziony emy duży nacisk na uświadamianie pracownikom możliwych zagrożeń oraz na szkolenia. Dzięki temu mamy pewność, że zespół jest dobrze przygotowany do codziennych wyzwań, a wszystkie zadania zostaną rozwiązane zgodnie z procedurami, zapewniając najwyższą jakość i bezpieczeństwo zarówno dla firmy, jej klientów, jak i pracowników.

Zapytana jakie trendy zauważa i zamierza wykorzystać QSL Polska w (post)pandemicznej rzeczywistości, powiedziała, że QSL Polska będzie reagować na wszelkie zmiany, które nasi klienci uznają za interesujące w nowej rzeczywistości – tak postrzegamy naszą rolę jako partnera. Ze swojej strony skupiliśmy się przede wszystkim na rozwiązaniach zapewniających bezpieczeństwo podczas realizacji dostaw, zarówno naszym klientom, jak i pracownikom. Jest to dla nas najważniejsze zadanie, którego realizację staramy się stale udoskonalać, także w obliczu nowych wyzwań dynamicznie zmieniającego się rynku.