Branża spożywcza na EEC - 10 ciekawych cytatów

Zarząd Maspeksu, prezesi Mokate, ZPC Otmuchów, Bakalland, PFPŻ, przedstawiciele PAIH i Bank BNP Paribas oraz influencerzy - zobacz co powiedzieli podczas debat w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Europejski Kongres Gospodarczy 2021

Maspex - wyzwania pandemii

Barbara Wieczorek, dyrektor generalna Business Unit Eksport, Grupa Maspex:

W początkowym okresie pandemii większym wyzwaniem były dla nas negocjacje wewnętrzne w firmie dotyczące reglamentacji deficytowych towarów dostaw i produkcji niż rozmowy z zewnętrznymi partnerami.

Konserwatywna branża spożywcza

Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex Wadowice:

To duża radość i przyjemność pracy w tak konserwatywnym biznesie, jakim jest branża spożywcza. Tu marka jest budowana przez dekady i jeśli nie popełnia się kardynalnych błędów, jeśli produkt jest dobrze prowadzony i konsument jest zadowolony to spodziewamy się powrotnych zakupów i wyborów.

Czym kierują się konsumenci podczas zakupów?

Adam Mokrysz, prezes Mokate:

Klienci mają swoje ulubione marki, jedną albo dwie w kategorii. Kupują je od lat i ich nie zamienią. Nie przekona się ich nowością. Ciężko przebić się z nowym wyrobem, nawet innowacyjnym, ze względu na to, że Polska jest dojrzałym, bardzo konkurencyjnym rynkiem. Widać to w sklepach, na półkach. Jest dużo fantastycznie opakowanych produktów, smacznych, z dobrą ceną, na promocji…

Ustawa o ROP do utylizacji!

Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności:

ROP jest matką wszystkich ustaw związanych z GOZ, a ustawa depozytowa to sposób realizacji, tego co jest zapisane w ROP. Ustawa o ROP i ustawa depozytowa muszą być procedowane w tym samym czasie, bo są ze sobą ściśle powiązane. Jeśli tak się nie stanie, to producent zapłaci trzy razy za to samo opakowanie. Wszelkie koszty zbiórki i recyklingu obciążają cenę produktu, więc w efekcie też to konsumenci mogą zapłacić bardzo dużo. Uważamy, że projekt powinien zostać zutylizowany, bo do niczego się nie nadaje i nie rozwiązuje żadnych problemów, ani na poziomie gminy, ani przedsiębiorcy, a to co jest najgorsze, to to, że nie buduje żadnego powiązania pomiędzy opłatami przedsiębiorcy, a efektywnością systemu.

Nie narzekajmy na rynki UE

Michał Siwek, dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri, Bank BNP Paribas:

Belgowie wysyłają 79 proc. swojej czekolady do krajów UE. 80 proc. holenderskiego eksportu trafia do Niemiec. Widzimy więc, że z produktem wysokomarżowym czasami nie ma sensu jechać poza Unię, skoro jesteśmy w stanie sprzedać go w UE za dobrą cenę. Często narzekamy na rynek UE, ale Unia wciąż powinna być priorytetem i powinniśmy jej bronić jak reduty.

Sukces polskiej żywności w UE

Marek Piątkowski, prezes zarządu Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów:

Kluczowe dla rozwoju polskiej branży spożywczej jest to żebyśmy sprzedawali produkty przetworzone, a nie tylko surowce. Żeby sukces polskich producentów trwał, ważne jest żebyśmy robiąc inwestycje nakierowywali je na to żeby oferować także wyroby przetworzone. Z krótkiej historii kapitalizmu w Polsce wynika, i trzeba to powiedzieć uczciwe, że, mimo nielicznych wyjątków, nie zbudowaliśmy silnych brandów o znaczeniu międzynarodowym. Możemy się za to wyróżnić i dzisiaj to, czym konkurujemy to jakość współpracy. Jesteśmy bardziej elastyczni wobec tego, co się dzieje na rynkach. 10 lat temu koszty pracy czy wytworzenia produktu możliwe, że były u nas niższe. Dzisiaj kończy się okres kiedy możemy w ten sposób konkurować. Musimy inwestować w efektywność i żeby jakość współpracy była jak największa.

Dywersyfikacja kierunków eksportu żywności w ramach UE

Łukasz Grabowski, zastępca dyrektora Centrum Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu:

Warto zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o tym, że 70% polskiego eksportu spożywczego trafia do UE to 2/3 z tej sumy trafia na 5 rynków: niemiecki, francuski, włoski, czeski i holenderski. Jest więc tu praca do wykonania po naszej stronie, aby mocniej dywersyfikować rynki w ramach UE i rozłożyć je na 27 państw, choć naturalnie zależy to od wielkości gospodarek.

Budowa marki osobistej

Ewa Chodakowska, trenerka, selfmade businesswoman, pionierka branży fitness w Polsce:

Kiedy zaczynałam budować swoją markę osobistą, kilkanaście lat temu, wszystko co robiłam, każdy mój krok był intuicyjny. To nie było świadome działanie - m.in. ze względu na brak dostępnej wiedzy na ten temat. Moja definicja influencerki jest niezmienna od samego początku. To wiarygodny i silny wizerunek, tworzony w oparciu o wartości, które wyznaję.

Teraz można zarobić łatwiej

Marian Owerko, przewodniczący Rady Nadzorczej, Bakalland SA, założyciel, prezes, Uno Capital:

Uważa się, że na początku lat 90. było dużo obszarów niezagospodarowanych, ale to stwierdzenie jest nieaktualne. Gdy patrzymy na ekonomię, to nadal jest bardzo dużo obszarów niezagospodarowanych. Uważam, że w ostatnich 10 latach można zarobić łatwiej. (...) Będą traciły na znaczeniu sklepy stacjonarne. Będą one znikały z mapy. Będą pojawiać się ich substytuty, produkt będzie trafiał bezpośrednio do domów. Wszystko co możemy sobie wyobrazić, to widzę, że te zmiany zaczęły się już na poważnie.

Zrównoważona produkcja a legalna praca

Kacper Nosarzewski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością:

Wśród największych przetwórców w skali globalnej tylko 7 proc. ma silne przekonanie, że ich główni dostawcy nie naruszają w rażący sposób praw pracowniczych i nie korzystają z pracy niewolniczej. Tylko mniej niż 1/3 przeprowadza jakiekolwiek audyty w tym zakresie.