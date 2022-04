Branża spożywcza oraz rolnictwo jednym z tematów EKG

Produkcja żywności – czy ekologicznie znaczy ekonomicznie? Jak budować markę i zaufanie wśród konsumentów? Co oznacza gospodarka bez odpadów dla producentów? Jak utrzymać cele Europejskiego Zielonego Ładu we Wspólnej Polityce Rolnej wobec agresji Rosji na Ukrainę? Na te, i wiele innych pytań poszukiwać będziemy odpowiedzi w czasie debat Europejskiego Kongresu Gospodarczego (25-27 kwietnia 2022 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe). Dołącz do nas!

Branża spożywcza oraz rolnictwo jednym z tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Zapraszamy na debaty związane z rolnictwem i branżą spożywczą:

Zielone rolnictwo | 27 kwietnia 2022 r. | 9.30-11.00

Wspólna polityka rolna 2023-2027 a założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Rolnictwo regeneratywne: biologizacja i bioróżnorodność. Rolnictwo i żywność zrównoważona – rola producentów, przetwórców i handlu. Sprawiedliwy dochód i mocne wsparcie dla producentów surowców – od hasła do realizacji. Jak zapewnić konkurencyjność rolnictwa UE na poziomie światowym? Utrzymanie celów Europejskiego Zielonego Ładu we Wspólnej Polityce Rolnej wobec agresji Rosji na Ukrainę.

Zrównoważona produkcja żywności | 27 kwietnia 2022 r. | 11.30-13.00

Unijna strategia „Od pola do stołu" – jej spodziewany wpływ na polski sektor spożywczy. Fairtrade, rolnictwo zrównoważone i ekologiczne – nowe must have produkcji spożywczej? Ekologicznie, czyli ekonomicznie? Biznesowa odpowiedź na nowe wymagania rynku. Gospodarka cyrkularna w branży spożywczej zmienia podejście do zasobów, produktów i opakowań.

Nowy konsument na rynku spożywczym | 27 kwietnia 2022 r. | 13.30-15.00

Marka, świadomość i zaufanie. Oczekiwania konsumenta związane z zielonym megatrendem. Jak im sprostać? Nowe opakowania i system kaucyjny – co oznacza dla producentów i konsumentów? Silny trend niemarnowania żywności – wspieranie sprzedaży niedoskonałych owoców i warzyw, zero i less waste.

Gospodarka obiegu zamkniętego | 26 kwietnia 2022 r. | 9.30-11.00

Reduce, Reuse, Recycle: nowe zasady myślenia o produkcji. GOZ wyzwaniem – szczególnie dla zasobochłonnych i „odpadotwórczych" branż. System depozytowo-kaucyjny. Znaczenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta dla realizacji celów gospodarki cyrkularnej. ROP w gospodarce odpadami i sektorze wodno-ściekowym. Produkcja i produkty zero waste – czego chce rynek? Zmiana zachowań konsumenckich a nowe, zrównoważone modele biznesowe.

Udział w Europejskim Kongresie Gospodarczy wezmą m.‌in.:

Wojciech Babski, prezes Ciech Sarzyna

Antoine Bernet, Country Division Head Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia at Bayer Crop Science

Małgorzata Cebelińska, dyrektor ds. handlu Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol

Rafał Czech, współzałożyciel Bezmięsnego

Krzysztof Drynda, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców

Mariusz Jerzy Golecki, podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Maciej Golubiewski, szef gabinetu Komisarza UE ds. Rolnictwa

Andrzej Grzymała, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający RLG w Polsce

Natalia Hatalska, CEO, założycielka infuture.institute, autorka bloga hatalska‌.com

Piotr Her, prezes SuperDrobiu

Agnieszka Kubera, Accenture

Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska

Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska

Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex

Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowa

Marek Piątkowski, dyrektor generalny Bewa

Grzegorz Piechowiak, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu

Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska Grupy Maspex, członek zarządu Lubella

Igor Sadurski, współzałożyciel Bezmięsnego

Olga Semeniuk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Tomasz Ślagórski, wiceprezes zarządu KUKE

Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę Bank BNP Paribas