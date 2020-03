Branża spożywcza potrzebuje wsparcia finansowego

- Analizując bieżącą sytuację warto podkreślić, że są w przemyśle spożywczym sektory, dla których obecna sytuacja stworzyła szansę na to, aby podnieść volumen sprzedaży, co teoretycznie powinno wpłynąć na wyniki finansowe i zakończenie roku bardzo dobrym wynikiem finansowym. Należą do nich niewątpliwie wytwórcy produktów z długą datą przydatności do spożycia: kasz, ryżu, makaronu czy konserw - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Kamil Kucharczyk, Wicedyrektor w zespole M&A, Dział Doradztwa Finansowego Deloitte.

- W obecnej sytuacji nie są oni w stanie sprostać popytowi, który jest skutkiem masowego wykupowania tego typu produktów z półek sklepowych. Nawet, jeśli wkrótce sytuacja ulegnie zmianie, to produkty te muszą na nowo wrócić do sklepów, aby klienci mieli do nich dostęp już w normalnym, niekryzysowym trybie - dodaje.

- Niektóre z firm spożywczych nie muszą więc obawiać się najbliższych tygodni czy miesięcy. Nie znaczy to jednak, że epidemia koronawirusa nie stawia przed przemysłem spożywczym wyzwań i nie powoduje problemów. Jedną z głównych obaw jest przerwanie łańcucha dostaw. Nawet jeśli firmy mają zamówienia, z których muszą się wywiązać, by nie płacić kar umownych, to w wielu przypadkach jest to utrudnione z powodu braku możliwości sprowadzenia surowców np. z Chin. Ryzyko dla łańcuchów dostaw wciąż rośnie, co oznacza potrzebę inwestowania przez firmy w strategie planowania i zarządzania ryzykiem - tłumaczy ekspert.

Jego zdaniem kolejnym problemem jest zakłócenie płynności finansowej. - Firmy mogą mieć kłopot z odzyskaniem należności od swoich partnerów biznesowych, a więc podwykonawców, odbiorców czy klientów końcowych. Ponieważ uczestnicy rynku pozostają we wzajemnych relacjach finansowych, powstaje zamknięte koło problemów z bieżącymi płatnościami, które może w ostateczności doprowadzić do niewypłacalności i potencjalnie zawieszenia działalności - wyjaśnia.

- Nie mniejszym wyzwaniem jest zarządzanie pracownikami. Pamiętajmy, że w przemyśle spożywczym tylko część zatrudnionych osób może obecnie pracować w trybie pracy zdalnej. W przypadku tych pracujących przy produkcji jest to niemożliwe, a to budzi duże emocje. Ludzie obawiają się zakażenia, poza tym mają pod opieką dzieci niechodzące do szkół czy przedszkoli, więc zostają w domu. Pojawiają się już sygnały, że zakłady produkcyjne mają problemy z zebraniem odpowiedniej grupy pracowników do pracy, a to w rezultacie może doprowadzić do zatrzymania linii produkcyjnych - dodaje.