Na początku października opublikowano kolejny projekt ustawy o systemie kaucyjnym. - Dołożono starań, aby nowe zapisy jak najbardziej pasowały do uwarunkowań polskiego rynku - komentuje Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej federacji Producentów Żywności, fot. PFPŻ

System kaucyjny w Polsce - projekt ustawy

- Opublikowana 5 października druga wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach z dnia 28 września 2022 r. (nr UC 98) określający zasady tworzenia i funkcjonowania systemu kaucyjnego na opakowania po napojach różni się diametralnie od wersji pierwszej - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

- Warto podkreślić, że różnice te są w zdecydowanej część pozytywne i świadczą o bardzo poważnym podejściu ministra Jacka Ozdoby i jego zespołu do celów, jakie system kaucyjny w Polsce powinien realizować. Dołożono starań, aby nowe zapisy jak najbardziej pasowały do uwarunkowań polskiego rynku i dawały możliwość podmiotom wprowadzającym napoje stworzenia efektywnych ekonomicznie i środowiskowo systemów kaucyjnych - tłumaczy.

System kaucyjny a handel

- Co prawda, postulat ustawowego zagwarantowania utworzenia jednego ogólnopolskiego podmiotu reprezentującego (operatora) nie został uwzględniony w nowym projekcie, ale ministerstwo zadbało, aby funkcjonowanie kilku operatorów nie prowadziło do utrudnień w dostępie do rynku i praktyk dyskryminujących zarówno w stosunku do podmiotów wprowadzających jak i podmiotów handlu detalicznego - dodaje.

Gantner podkreśla, że wprowadzono zapisy umożliwiające współpracę i wzajemne rozliczenia pomiędzy operatorami oraz zagwarantowano, że każdy operator będzie miał prawo prowadzić zbiórkę opakowań w placówkach handlowych o powierzchni 200 m2.

- Placówki mniejsze będą mogły przystępować do systemu na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że około 15 tys. placówek handlowych będzie ustawowo zobowiązana do uczestnictwa w systemie, podczas gdy do osiągnięcia zakładanych poziomów zbiórki potrzeba około 50 tys. placówek. To niewątpliwe poważne wyzwanie dla przyszłych podmiotów reprezentujących - mówi wiceprezes PFPŻ.

System kaucyjny: wymogi dla operatorów

Jego zdaniem zadbano również o bezpieczeństwo organizacyjne i finansowe systemu poprzez zwiększenie wymogów, jakie będą musiały spełnić podmioty reprezentujące.

- Operatora będą mogły utworzyć wyłącznie podmioty wprowadzające lub organizacje je reprezentujące. Będzie musiał mieć formę spółki akcyjnej z kapitałem zakładowym w wysokości 5 mln zł. Wykreślono formę spółki z.o.o, co biorąc pod uwagę bardzo poważną odpowiedzialność finansową operatora systemu zarówno wobec Skarbu Państwa, wprowadzających oraz jednostek handlu detalicznego, jest posunięciem jak najbardziej słusznym, zapobiegającym powstawaniu tzw. „spółek krzaków” - uważa Gantner.

System kaucyjny a odpady opakowaniowe

- Dodatkowo uregulowano jednoznacznie prawo własności zebranych odpadów, które będą należeć do operatora. Zebrane odpady opakowaniowe operator będzie mógł przetworzyć i sprzedać podmiotom wprowadzającym, które obsługuje w ramach systemu, według proporcji zebranych opakowań danej firmy. Tak zagwarantowany dostęp do recyklatu będzie miał kolosalne znaczenie dla wyprowadzających, którzy zamiast szukać recyklatu po całym świecie, będą mieli zagwarantowany dostęp do surowca u swojego operatora - komentuje.

- Taka gwarancja, przy możliwości istnienia wielu operatorów na rynku, będzie niewątpliwe jednym z ważniejszych kryteriów wyboru danego operatora przez firmę wprowadzającą. Przychody z takiej sprzedaży i ewentualnych nadwyżek recyklatu będą musiały być przeznaczone na funkcjonowanie systemu podobnie jak nieodebrana kaucja. To gwarantuje spełnienie zasady kosztu netto wprowadzającego, gdyż potencjalnie wpłynie na wysokość jego opłaty na rzecz systemu. Spełnia to również postulat, aby operator był podmiotem „not for profit” - zauważa Andrzej Gantner.

- Objęcie systemem plastikowych opakowań jednorazowych po napojach oraz puszki aluminiowej, jest również zgodne z postulatami zarówno wprowadzających jak i handlu. Zbiórka tego typu opakowań nie powinna stwarzać większych trudności zarówno w dużych jak i mniejszych placówkach handlowych, co będzie miało wpływ na efektywność środowiskową systemu - dodaje.

System kaucyjny a produkty mleczarskie

- Problemem jest natomiast uwzględnienie w definicji napojów produktów mleczarskich, co ze względu na zanieczyszczenia mikrobiologiczne opakowań po tych napojach oraz użyty materiał opakowaniowy (HDPE) będzie stwarzało szereg bardzo poważnych problemów zarówno dla punktów sprzedaży detalicznej jak i znacząco zwiększonych kosztów całego systemu - wskazuje dyrektor generalny PFPŻ.

- Opakowania po napojach mlecznych zbierane w punktach sprzedaży detalicznej stwarzają wysokie ryzyko zagrożenia mikrobiologicznego zarówno dla obsługi sklepu jak i zbiórki maszynowej. W warunkach tradycyjnego polskiego handlu, zbiórka opakowań po tego typu produktach wydaje się obecnie niewykonalna. Dla dużych sklepów będzie to również kolosalny problem ze względu na szybkie skażenie mikrobiologiczne maszyn do zbiórki i pomieszczeń, w których będą stały - dodaje.

- Osobnym problemem są zapisy dotyczące szklanych butelek wielokrotnego użytku, która nie jest odpadem opakowaniowym, ale opakowaniem. Obecne zapisy nie gwarantują w pełni poprawnego funkcjonowania istniejących obecnie i sprawdzonych systemów zbiórki tego typu opakowań. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które od początku prac twierdzi, że chce zachować funkcjonowanie obecnych systemów zbiórki opakowań wielokrotnego użytku, obecne zapisy powinny być dodatkowo zmodyfikowane - mówi Gantner.

System kaucyjny: wprowadzający będą musieli go sfinansować

- Należy stwierdzić, że obecna wersja ustawy, mimo konieczności modyfikacji części zapisów i ich doprecyzowania, zdecydowanie ukierunkowana jest na umożliwienie jak najszybszego stworzenia w Polsce systemu kaucyjnego i zapewnienie jego funkcjonalności i racjonalności ekonomicznej. Cieszy fakt, że ustawa zawiera szereg zapisów ukierunkowanych na zachęcenie wprowadzających do uczestnictwa w systemie kaucyjnym, bo przecież celem tego systemu jest umożliwienie im wywiązanie się z obowiązków jakie nakładają na nich regulacje unijne - tłumaczy.

- To wprowadzający będą musieli sfinansować system i będą rozliczani z osiągniętych poziomów zbiórki i użycia recyklatu w nowych opakowaniach. To firmy wprowadzające będą musiały zapłacić kary, jeżeli system nie będzie wystarczająco efektywny. Cieszy zatem fakt, że zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapisy drugiej wersji ustawy dają wprowadzającym realny wpływ na kształt systemu oraz ukierunkowane są na ułatwienie wywiązania się przez branże napojową w Polsce z bardzo ważnych obowiązków środowiskowych - podsumowuje Andrzej Gantner.