Branża spożywcza rzuciła wyzwanie pandemii - najciekawsze opinie z Internetowego FRSiH cz.1

EIT Food na Internetowym FRSiH: Konsument to ostateczny arbiter wszelkich innowacji (wideo)

Nowa, internetowa formuła Forum Rynku Spożywczego i Handlu pozwoliła na utrzymanie dotychczasowego poziomu dyskusji, a uczestnictwo w debatach możliwe było z dowolnego miejsca na świecie, bez żadnego ryzyka epidemicznego. I okazało się, że to dobry format, dostosowany do czasów, w których się znaleźliśmy. Na Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu zarejestrowało się ponad 1600 osób, to o 30 proc. więcej niż podczas ubiegłorocznej edycji stacjonarnej.

Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbyło się w dniach 3-4 listopada 2020 r. Retransmisje debat dostępne są w portalach: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl.

My tymczasem wybraliśmy dla Państwa sporą garść najważniejszych i najciekawszych cytatów z dwóch dni internetowych dyskusji. Dziś przedstawiamy część pierwszą, a za tydzień w poniedziałek, 23 listopada zapraszamy na część drugą najciekawszych opinii:

– Pandemia przyspieszyła tempo zmian w stylu życia ludzi na całym świecie. Zakupy przez Internet zyskały na popularności. To wymusza zmiany w tych branżach, gdzie dotychczas dominował handel stacjonarny. Również robotyzacja procesów wytwórczych jest dla przedsiębiorstw już nie tylko nowinką, jest coraz częściej koniecznością. Te zmiany wymagają od firm inwestycji w cyfrowy rozwój i technologiczną modernizację, aby zachować konkurencyjność. Ta niezbędna zmiana technologiczna musi znaleźć wsparcie ze strony rządu, nie pomijając przy tym małych i średnich przedsiębiorstw – mówił Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

– Istnieje wiele możliwości rozwoju branży rolno-spożywczej w Polsce. Dzięki swojej odporności na kryzysy i takie sytuacje jak COVID-19, może wrócić dość szybko do stanu sprzed kryzysu. Musimy się pogodzić z tym, że pandemia nas szybko nie opuści. Ten moment firmy z branży - od rolników do branży retail czy HoReCa - mogą wykorzystać na innowacje i zmienianie siebie dla konsumentów – mówiła Aleksandra Niżyńska, Project Manager in CEE, EIT Food.

- Jak powiedział Winston Churchill: nie zmarnujmy dobrego kryzysu. A zatem traktujmy ten czas jako okazję. Obserwujmy rozwijające się trendy, bo kryzys minie, a one zostaną z nami na dłużej, jak chociażby silnie postępująca cyfryzacja to krok w dobrą stronę – podkreślał Łukasz Targoszyński, adwokat z kancelarii Baker McKenzie.