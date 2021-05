Branża spożywcza z natury umyka digitalizacji

Branża spożywcza z natury swojej umyka digitalizacji – żartując - każdy z nas przekonuje się o tym w swojej kuchni, gdy korzystamy z przepisu babci, a i tak potrawa nie smakuje tak samo, jak przez nią przygotowana - mówi Jaromir Paszek, Sales Manager Europe East z firmy IFS.

Jaromir Paszek, Sales Manager Europe East z firmy IFS

Coraz częściej masowe surowce z przemysłowej hodowli zastępowane są surowcami pochodzącymi z upraw zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Systemy IT mogą odpowiadać na indywidualne potrzeby firm z różnych branż.

- Niestabilność surowca, zmienność jego parametrów pod wpływem temperatury, wilgoci, światła przy jednoczesnej potrzebie utrzymania powtarzalności smaku, konsystencji, zapachu, koloru i innych właściwości to trudności, przed którymi stają wytwórcy żywności. Trendy prozdrowotne skracania ilości składników na „czystej” etykiecie również podnoszą poprzeczkę. Coraz częściej masowe surowce z przemysłowej hodowli zastępowane są surowcami pochodzącymi z upraw zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej, gdzie natura narzuca swoje reguły gry. To daje szansę na zdobycie nowego klienta, ale jednocześnie stanowi wyzwanie dla digitalizacji - uważa Jaromir Paszek.

Dla różnych branż

Zwraca uwagę, że systemy IT mogą odpowiadać na indywidualne potrzeby firm z różnych branż. - Nie do przecenienia jest wykorzystanie doświadczenia i najlepszych praktyk nie tylko z rynku lokalnego, lecz również globalnego, często też przydaje się wiedza z wydawałoby się zupełnie nieprzystających do danej branży innych wdrożeń - odwiedzając zakłady mięsne i przetwórstwa kauczuku i produkcji opon zauważyłem, że wiele procesów mieszania i produkcji recepturowej w obu branżach jest wręcz identyczna. Z drugiej jednak strony czasami istotne jest realizowanie w systemie IT kilku kluczowych dla danej branży czy zakładu funkcji. Odpowiedzią może być dedykowany system z wbudowaną wiedzą branżową, ale jednocześnie łatwy dla uzupełnienia przez rozwiązania dedykowane lub partnerskie - mówi Sales Manager Europe East z firmy IFS.