Branża zoologiczna rośnie mimo pandemii

Z danych Euromonitor International 2020 wynika zaś, że najpopularniejszym zwierzęciem domowym w Polsce ciągle pozostaje pies – aktualną populację czworonogów szacuje się na nieco ponad 7,8 mln, kotów w naszych domach jest ok. 6,8 mln, a małych zwierząt domowych ok. 1 mln. Wydatki na pupili w przeliczeniu na statystyczne gospodarstwo domowe to kwota rzędu ponad 500 zł na rok. Zakup karmy stanowi niekwestionowaną większość tego budżetu i oscyluje wokół 82% wartości. W dalszej kolejności plasują się wydatki na akcesoria, środki utrzymania czystości, zabawki, witaminy i suplementy oraz produkty do pielęgnacji.

Pandemia nie tylko nie pogorszyła kondycji rynku zoologicznego, ale sprawiła, że więcej Polaków pozostając w domach i z konieczności inaczej zarządzając czasem wolnym, skupiło się na potrzebach swoich pupili. Szacuje się, że usługi behawiorystyczne, szkolenia dla zwierząt, salony fryzjerskie, profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne, zakłady kosmetyczne, hotele i SPA dla zwierząt, to kolejne branże, które, wzorem zachodnich trendów, będą zyskiwać coraz większą rzeszę zwolenników wśród polskich opiekunów zwierząt.

- Bez wątpienia ten trudny rok zbliżył nas do zwierząt, poświęciliśmy im więcej czasu i uwagi. A to przełożyło się na nasze wydatki – uważa Wojciech Kamieński, Dyrektor Zarządzający Maxi Zoo Polska.

- Z obserwacji wszystkich 12 europejskich rynków, na których jesteśmy obecni jako marka wynika, że trendy dla branży są wyjątkowo sprzyjające. Ludzie potrzebują zwierząt, przebywają z nimi więcej niż kiedykolwiek i mają szansę na nowo ocenić ich potrzeby. Zwracamy uwagę na komfort psychiczny i fizyczny naszych podopiecznych, dlatego np. kupujemy im szereg zabawek, przysmaków oraz akcesoriów do treningu. Szukamy sposobów na kreatywne zajęcia z pupilami. Oczywiście nadal bardzo istotna jest cena produktów, ale widać też, że klienci oczekują jakości i są w stanie coraz więcej zapłacić, by ją otrzymać. Widzimy też kolejne zjawisko – Polacy ochoczo ruszyli do schronisk. Wiele fundacji i organizacji prozwierzęcych, z którymi współpracujemy potwierdza, że w tych ciężkich czasach szukamy czworonożnych przyjaciół. To z kolei dalej umacnia trendy, o których wspomniałem wcześniej – podkreśla Wojciech Kamiński.