Branżę opakowań czekają duże zmiany. Oto 3 kluczowe wyzwania

Autor: AT

Data: 26-07-2022, 15:02

Produkcja opakowań i produktów w opakowaniach stoi obecnie przed kilkoma fundamentalnymi wyzwaniami - mówi nam dr Katarzyna Barańska, liderka Zespołu Dekarbonizacji w kancelarii Osborne Clarke.

Produkcja opakowań i produktów w opakowaniach stoi obecnie przed kilkoma fundamentalnymi wyzwaniami. fot. shutterstock

Trzy wyzwania dla producentów opakowań

Katarzyna Barańska, liderka Zespołu Dekarbonizacji w kancelarii Osborne Clarke wskazuje, że produkcja opakowań i produktów w opakowaniach stoi obecnie przed kilkoma fundamentalnymi wyzwaniami.

Zmiany prawne dla sektora opakowań

- Po pierwsze, jest to wdrożenie kluczowych zmian prawnych - systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), implementacja tzw. dyrektywy plastikowej (Single Use Plastic) i wprowadzenie systemu kaucyjnego (Deposit Refund Scheme). Regulacje spowodują nową, pokaźną listę obowiązków, nowych wymogów i ostatecznie ograniczeń dla wprowadzających produkty w opakowaniach oraz jednostek handlu detalicznego. Wygenerują też nowe koszty po ich stronie i ryzyko ponoszenia kar za tzw. non compliance.

Rosną obowiązki informacyjne dla producentów opakowań

Drugim wyzwaniem, na które zwraca uwagę ekspertka są etykiety i znaki towarowe.

- Szczególnie w zakresie obowiązków informacyjnych, organizacji i reklamowania wyprzedaży czy posługiwania się opiniami o produktach. Nie bez znaczenia pozostają obowiązki co do umieszczanych na opakowaniach informacji. Coraz częściej pojawiają się spory o znaki towarowe, czyli sposób oznaczenia m.in. opakowania umożliwiający odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy - wskazuje Katarzyna Barańska.

Greenwashing a sektor opakowań

Trzecim wyzwaniem jest tzw. greenwashing, czyli wprowadzanie w błąd konsumentów co do szeroko pojętej "ekologiczności" opakowania lub jego zawartości, co niewątpliwie wiąże się z tzw. zielonymi sporami (green claims), także w obszarze zaburzeń ochrony konkurencji i konsumentów.