Brexit nie oznacza zamknięcia rynku brytyjskiego

Oczywiście Brexit nie oznacza zamknięcia rynku brytyjskiego. Już dziś wiemy, że UE i UK ostatecznie zdecydowały się na podpisanie umowy handlowej i polskie produkty nadal będą mogły trafiać na ten rynek i to na takich samych zasadach jak produkty z innych krajów członkowskich – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Marcin Hydzik, prezes ZPPM i Porozumienia dla Mleczarstwa.

Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl

Data: 07-05-2021, 13:00

Marcin Hydzik, prezes ZPPM, ocenia znaczenie Brexitu dla branży mlecznej

Od stycznia do grudnia 2020r. do Wielkiej Brytanii sprzedaliśmy produktów mleczarskich za ok. 426 milionów złotych.

Rynek Zjednoczonego Królestwa jest istotny dla polskich przetwórców mleka, ale nie jest najważniejszy.

Wśród najważniejszych partnerów handlowych Polski znajdują się przede wszystkim kraje członkowskie UE, to wartość wywozu na tym kierunku spadła o ok. 9%

Zgodnie z danymi publikowanymi przez MRiRW wartość polskiego eksportu mleczarskiego w okresie od stycznia do grudnia 2020r. do Wielkiej Brytanii to ok. 426 milionów złotych, co stanowi ok. 4,6 proc. wartości całego eksportu. - Dla porównania, w tym samym okresie 2019r. wartościowy udział eksportu mleczarskich do Wielkiej Brytanii w eksporcie ogółem wynosił ok. 4,2 proc. Zatem rynek Zjednoczonego Królestwa jest istotny dla polskich przetwórców mleka, ale z pewnością nie jest najważniejszy, a nowe wymogi proceduralne, związane z dostawami na ten rynek i stanowiące pewnego rodzaju utrudnienie nie powinny w znaczący sposób wpłynąć na polską branżę mleczarską - mówi Marcin Hydzik.

Zgodnie z aktualnie dostępnymi danymi zarówno pod względem wolumenu, jak i wartości polski eksport mleczarski w okresie styczeń – grudzień 2020r. wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Być może miało na wpływ osłabienie złotego w stosunku do głównych walut, które dało polskim produktom przewagę konkurencyjną na rynkach zagranicznych – zwłaszcza poza UE. W 2020r. Polska sprzedała za granicę produkty mleczarskie o wartości przekraczającej 9,16 mld zł, co stanowi wzrost o ok. 1,8% w stosunku do poprzedniego roku, a zawdzięczamy to dobrym wynikom sprzedaży serów, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serwatki w proszku. W tym samym okresie wartość importu wzrosła zaledwie o niecałe 0,5%.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Mimo, że wśród najważniejszych partnerów handlowych Polski znajdują się przede wszystkim kraje członkowskie UE, to wartość wywozu na tym kierunku spadła o ok. 9%. Na szczęście w tym samym okresie, w zależności od produktu wzrósł eksport do Chin, Algierii, Meksyku czy Indonezji oraz wielu innych państw - zauważa.

- Nadal jednak utrzymuje się niekorzystna struktura eksportu, w której zdecydowany udział mają takie wyroby jak mleko i śmietana, masło czy proszki mleczne – czyli produkty przeznaczone do dalszego przetwórstwa, przez co sytuacja na rynku polskim jest bardzo ściśle uzależniona od cen na rynku światowym - ocenia prezes Hydzik.

Jesteś producentem nabiału (np. sera)? Chcesz sprzedać lub kupić sery dojrzewające? Dodaj swoje ogłoszenie kupna/sprzedaży w naszym nowym serwisie Giełda Rolna!