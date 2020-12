Brexit: Przedsiębiorcy powinni być gotowi na różne scenariusze

Wiceszef resortu rozwoju, pracy i technologii zapewnił, że polskie firmy mogą liczyć na wsparcie MRPiT.

Resort, we współpracy z właściwymi ekspertami, opracował elektroniczny poradnik dla przedsiębiorcy "Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r.". "Jest on dostępny na stronie www.brexit.gov.pl. Na stronie tej publikowane są też najważniejsze aktualne informacje dotyczące trwających negocjacji. Dodatkowo funkcjonuje adres e-mail: brexit@mr.gov.pl, na który ministerstwo przyjmuje bezpośrednie pytania związane z konkretnymi problemami poszczególnych firm, a nasi eksperci odpowiadają na nie" - wskazał.

Jak podkreślił Niedużak, trzeba pamiętać o tym, że Wielka Brytania nie jest już krajem UE, "ale mamy do końca 2020 r. tzw. okres przejściowy, więc de facto nie odczuwamy jeszcze różnicy".

"Przedsiębiorcy odczują ją już od przyszłego roku, mniej lub bardziej - w zależności od wyników negocjacji nad przyszłą umową handlową UE-Wielka Brytania. Jednak z pewnością nasi eksporterzy będą musieli liczyć się m.in. z koniecznością przejścia odprawy celnej, która będzie wiązać się ze złożeniem odpowiedniego zgłoszenia dotyczącego np. dopuszczenia towarów do obrotu w UK, wywozu lub tranzytu" - wyjaśnił Niedużak. Zaznaczył, że przedsiębiorcy, chcąc utrzymać się na tamtejszym rynku, będą musieli śledzić specyficzne dla niego wymogi. "To skutek brexitu, końca okresu przejściowego i na pewno nowe wyzwanie dla firm" - mówił wiceminister.

31 grudnia 2020 r. upłynie okres przejściowy, w którym Wielka Brytania, pomimo formalnego wyjścia z Unii Europejskiej 1 lutego 2020 r., nadal traktowana była jako państwo członkowskie z zachowaniem praw i obowiązków członka UE. Oznacza to, że od 1 stycznia przyszłego roku kraj ten znajdzie się poza jednolitym rynkiem i unią celną UE, bez względu na to, czy obecne negocjacje dotyczące przyszłych relacji zakończą się sukcesem. Od tego też dnia Wielka Brytania przestanie być związana unijnym prawem, co zmieni relacje polskich firm z brytyjskim rynkiem.

"Nie jesteśmy pewni, jak zakończą się negocjacje - z punktu widzenia przedsiębiorcy najrozsądniejsze wydaje się zatem to, by być gotowym na różne scenariusze" - powiedział. W ocenie wiceszefa MRPiT rokowania te powinny zakończyć się porozumieniem pomiędzy Wielką Brytanią a UE.

"Pozostały trzy obszary, w których toczą się negocjacje. Najtrudniejszym, który budzi najwięcej kontrowersji, jest obszar dotyczący pomocy publicznej, zasad uczciwej konkurencji - czyli tzw. level playing field" - powiedział.