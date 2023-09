W Broniszach jest pełen asortyment owoców i warzyw, popyt umiarkowany. Warzywa i importowane owoce są tańsze niż przed rokiem, krajowe owoce - nieco droższe. W sumie wartość koszyka jest tylko o 1 proc. wyższa r/r. - poinformował PAP ekspert rynku hurtowego Maciej Kmera.

Krajowe warzywa są o 1,4 proc. tańsze niż w analogicznym okresie ub.r. W skali roku najbardziej potaniały ogórki i kapusta pekińska; najwięcej wzrosła zaś cena ziemniaków, pieczarek i czosnku. Tańsze są także importowane owoce o ponad 2 proc. - najwięcej podrożały mandarynki i ciemne winogrona; mniej zapłacimy za banany, arbuzy i nektarynki - wynika z wyliczeń eksperta.

O ponad 6 proc. droższe niż przed rokiem są krajowe owoce. Jak zaznaczył Kmera, dotyczy to prawie wszystkich odmian śliwek, jabłek i gruszek. Najbardziej podskoczyła cena śliwek - bo aż o ponad 114 proc. Przed rokiem śliwki sprzedawane były w cenie 1-2,5 zł, teraz trzeba za nie zapłacić 2,5-5 zł/kg.

Jak zauważył Kmera, zazwyczaj początek września w handlu na rynku jest "dość słaby", bo powroty po wakacjach, początek szkoły i związane z tym zamieszanie organizacyjne. Ale sytuacja stabilizuje się i już widać ożywienie na rynku. Oferowany jest bogaty asortyment owoców i warzyw, są produkty wyselekcjonowane i one są droższe, ale można też kupić tańszy towar, który też znajduje swojego klienta.

Obecnie trwa szczyt sezonu na pomidory gruntowe, można je kupić w atrakcyjnych cenach 1,2-2,2 zł/kg. Natomiast po kilku tygodniach wysokiej podaży i niskich cen pomidorów spod osłon w bieżącym tygodniu obserwujemy wzrosty cen. Ceny odmiany malinowych skoczyły 2,5 zł/kg na 4-4,5 zł/kg a czerwonych nawet podrożały do 5,5 zł/kg. Jest to wynik coraz krótszego dnia a przez to wolniejszego dojrzewania - wyjaśnił ekspert.

Podaż i ceny papryk i cukinii są stabilne. Czerwona i żółta papryka kosztuje 4,75 - 7 zł/kg, cukinie - 2,75 - zł/kg. Podrożał bakłażan z 7 do 10 zł/kg. Po kilku dniowej obniżce wróciły dość wysokie ceny na kalafiory czyli z 3,5 do 5 zł/szt. Wzrasta podaż kapusty pekińskiej, która przez cały sezon była dość droga bo 3,5-4 zł/kg, teraz oferowana jest w cenie ok 3-3,5 zł/kg - wyliczał Kmera.

Potaniały pory. Ich cena przez cały rok była dość wysoka ok. 5 zł/kg, teraz spadła do 4 zł/kg i będzie dalej spadać z powodu rosnącej podaży. Ceny cebuli białej na razie stabilne 1,8-2,2 zł/kg. Duża jest podaż ziemniaków, ich cena jest stabilna, średnio trzeba za nie zapłacić ok. 1,66 zł/kg.

Jeżeli chodzi o krajowe owoce, to utrzymują się dość wysokie ceny jabłek odmian letnich nawet do 4,5 zł/kg za najlepsze odmiany - poinformował Kmera. Dodał, że duża jest rozpiętość cenowa śliwek krajowych od 2,5 do 5 zł/kg, zależy ona "od nalotu i smakowitości".

Na rynku malin po okresie dość wysokich cen nastąpiło duże zróżnicowanie. Owoce najwyższej jakości pochodzące z upraw tunelowych kosztują nawet 32 zł/kg ale równolegle można kupić maliny gruntowe za 15 zł/kg. "Niepokojące są informacje o pojawiających się dużych dostawach malin niewiadomego, obcego pochodzenia w cenie nawet 13 zł/kg w hurcie" - zaznaczył Kmera.