Wiosna - to czas na sadzenie roślin rabatowych, nasadzeń w ogrodach, na tarasach czy balkonach . Rynek hurtowy w Broniszach oferuje szeroki wybór kwiatów; o tej porze roku są najchętniej kupowane pelargonie i surfinie - poinformowała PAP ekspertka rynku Anna Kaszewiak.

Ekspertka przypomniała, że jedną ze "specjalności" rynku hurtowego w Broniszach jest sprzedaż kwiatów. Na terenie rynku znajdują się dwie duże hale targowe, w których można kupić nie tylko żywe kwiaty, ale także sztuczne, różne okolicznościowe dekoracje. Prowadzone są pokazy i warsztaty florystyczne.

Jak mówiła, kończy się sprzedaż pierwszych wiosennych kwiatów typu bratki, niezapominajki i stokrotki, które są zastępowane innymi roślinami jak aksamitki, begonie, petunie, surfinie, goździki, pelargonie (rabatowe, bluszczolistne i angielskie). Aksamitki są w cenie od 2 do 2,5 zł za doniczkę, begonia drobnokwiatowa, stale kwitnąca (begonia semperflorens)- od 2 do 2,50 zł. Rośliny typu komosa, bidens czy bacopa kosztują od 4 do 7 zł - zaznaczyła Kaszewiak.

"Królową" balkonów od wielu lat jest pelargonia, która dzięki nauce i genetyce zachwyca różnymi barwami kwiatów. Za sadzonkę tej rośliny polskiej produkcji zapłacimy 6,6 - 8 zł, importowane kosztują w przedziale 6,3 - 6,5 zł za sztukę.

Drugą bardzo popularną rośliną jest surfinia, której sadzonka kosztuje 8 zł/szt. Bardzo często w nasadzeniach występują rośliny typu lobelia, werbena krwawnik (ipomea kosztuje 7 zł za sadzonkę, werbena 7,5 zł, lobelia 8 zł). Od kilku lat trwa moda na sadzenie w ogrodach traw, za doniczkę trawy zapłacimy 15 zł (trawy: kostrzewa, rozplenica, carex, imperata, turzyce, hakonechloa macra).

Często na tarasach wiesza się lub ustawia rośliny w amplach, czyli w donicach do zawieszania. Najczęściej w amplach spotkamy pelargonie, surfinie, lobelie, komarzyce i ostatnio będące w modzie mixy roślin. Za ample zapłacimy od 25 do 30 zł.

Przełom kwietnia i maja to także gorący okres dla florystów bowiem rozpoczyna się sezon ślubny i komunijny, i w tym czasie są poszukiwane kwiaty w jasnych, rozmytych pastelowych kolorach i białych. Do dekoracji sal weselnych jak i kościołów najchętniej są kupowane hortensje cięte, hortensje w doniczkach, goździki, peonie. Goździki kosztują 50 zł za paczkę (2 złote za sztukę), hortensje - kilkanaście złotych za sztukę. Peonie z importu są w cenie od 4 do 8 zł za sztukę, za krajowe na początku sezonu trzeba zapłacić 8 zł.

W grupie kwiatów ciętych w tej chwili numerem jeden są tulipany, których cena wynosi od 40 groszy do 1,6 za sztukę, sprzedawane są w paczkach po 25 sztuk. Lilie kosztują od 4 - 10 zł/szt, frezje od 1,6 - 2 zł/szt, róże od 1,8 - 6,4 zł/szt. (cena w zależności od długości i koloru), irysy od 1 - 2 zł, żonkile od 60 groszy do 1,4 (żonkile doniczkowe 1,5 za doniczkę) - wyliczała ekspertka.

Do wykonania wianków komunijnych używa się drobnych kwiatków typu stokrotki, niezapominajki lub wykorzystuje się roślinę doniczkową - kalanchoe. Za bukiecik stokrotek zapłacimy 4 zł, niezapominajek 7 zł.

"Przy nasadzeniach roślin warto wspomnieć o ziołach. Zioła pięknie komponują się z różnymi roślinami, są trwałe i mają zastosowanie w kuchni, a więc łączymy to piękne i pożyteczne. Zioła są w cenie od 5 do 15 złotych za doniczkę (w zależności od wielkości nasadzenia). Dobrym pomysłem na pachnące balkony, tarasy jest sadzenie lawendy. Ceny lawendy zaczynają się od 12 złotych za doniczkę" - powiedziała Kaszewiak.