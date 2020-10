Brytyjski minister: Jesteśmy dobrze przygotowani na brexit bez porozumienia

Twardy brexit zmniejszyły polski eksport do Wielkiej Brytanii o 11 proc.

Michael Gove, minister zajmujący się w Wielkiej Brytanii "kwestiami rozwodowymi" z Unią Europejską, powiedział w niedzielę, że Wielka Brytania jest "coraz lepiej przygotowana" na brexit bez umowy.

"To nie jest moje ulubione miejsce docelowe", powiedział Gove w artykule dla gazety "Sunday Times", "Ale jeśli wybór jest między warunkami, które wiążą nam ręce na czas nieokreślony, a tymi, w których możemy sami kształtować naszą własną przyszłość, to nie jest to żaden wybór. A rozstanie na australijskich warunkach jest wynikiem, na który jesteśmy coraz lepiej przygotowani".

Brak porozumienia przed 31 grudnia 2020 roku, kiedy skończy się okres przejściowy po brexicie, oznacza, że od przyszłego roku handel między Wielką Brytanią a UE będzie odbywał się na ogólnych zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO), czyli będą mogły być stosowane cła, kwoty ilościowe i inne bariery.

Australia nie ma kompleksowej umowy handlowej z UE, duża część handlu między nią a UE odbywa się zgodnie z zasadami WTO, chociaż w odniesieniu do niektórych towarów istnieją specjalne umowy.