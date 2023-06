Biznes i technologie

Brytyjski rząd zachęca polskich przewoźników do akredytacji Border Force

Autor: opr. RW

Data: 21-06-2023, 18:45

Brytyjski rząd na swojej oficjalnej stronie zachęca polskich przewoźników do udziału w programie akredytacji Civil Penalty Accreditation Scheme. Został on stworzony przez służby Border Force UK, by zmniejszyć zagrożenie karą za przewóz nielegalnych imigrantów. Obniżenie jej wysokości może wynieść nawet 50 proc.

Brytyjski rząd zachęca polskich przewoźników do akredytacji Border Force /fot. Unsplash Ian Taylor