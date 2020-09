Brytyjskie firmy zwróciły rządowi 215 mln funtów nienależnie otrzymanej pomocy

To jednak niewielka kwota w stosunku do 3,5 mld funtów, które według szacunków urzędu skarbowego HMRC zostały wypłacone przez pomyłkę lub trafiły w ręce oszustów.

Jak poinformował w poniedziałek HMRC, według stanu na 15 września 80 433 firm wysłało z powrotem 215 756 121 funtów, które nienależnie otrzymały. Kwota ta obejmuje zarówno transfery zwrotne, jak i wnioski o potrącenie nadprogramowych pieniędzy z następnej transzy wypłat.

Aby skłonić firmy do utrzymywania miejsc pracy mimo kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa, brytyjski rząd refunduje 80 proc. pensji pracowników wysłanych na przymusowe urlopy - do kwoty 2500 funtów miesięcznie. Program obejmuje okres do początku marca do końca października, choć przez dwa ostatnie miesiące udział państwa będzie spadał - najpierw do 70, a później 60 proc., a pozostałą część do 80 proc. mają dołożyć pracodawcy.

Według ostatnich dostępnych statystyk do połowy sierpnia w ramach programu wypłacono 35,4 mld funtów. Pieniądze te otrzymało 9,6 mln pracowników zatrudnionych przez 1,2 mln firm. Na początku września szef urzędu skarbowego Jim Harra, odpowiadając na pytania posłów z komisji wydatków publicznych, szacował, że do 10 proc. z całkowitej kwoty - czyli 3,5 mld funtów - mogło zostać wypłacone wskutek błędów lub trafić w ręce oszustów.

"HMRC z zadowoleniem przyjmuje działanie tych pracodawców, którzy dobrowolnie zwrócili do HMRC dotacje w programie utrzymywania miejsc pracy, ponieważ nie potrzebują już tych dotacji albo zdali sobie sprawę, że popełnili błędy i zastosowali się do naszych wytycznych dotyczących naprawienia tej sytuacji" - oświadczył rzecznik HMRC.