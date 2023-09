Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda ogłosił we wtorek prawie 34 mln zł rządowego dofinansowania do budowy i remontów mieszkań komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim, Skierniewicach, Radomsku i Sieradzu (woj. łódzkie).

Dzięki wsparciu państwa w woj. łódzkim powstanie 265 nowych lub całkowicie wyremontowanych mieszkań dla najbardziej potrzebujących.

"Dziś ważny dzień dla województwa łódzkiego. Przywozimy z Ministerstwa Rozwoju i Technologii bardzo dobre informacje: prawie 34 mln zł na rzecz czterech miast, które będą budowały bądź remontowały lokale komunalne" - powiedział Buda na konferencji prasowej zorganizowanej w Tomaszowie Mazowieckim.

Szef resortu rozwoju i technologii wskazał, że potrzeby mieszkaniowe takich miast, jak Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Radomsko czy Sieradz są bardzo duże. "Samorządy muszą wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, a nasz program dofinansowania mieszkań komunalnych jest naprawdę bogaty. W tym wydaliśmy na ten cel 1,4 mld zł, a do końca tego roku wydamy 1,65 mld zł" - zaznaczył.

Do Tomaszowa Mazowieckiego trafi blisko 6,3 mln zł na remont dwóch zlokalizowanych na głównym placu miasta komunalnych kamienic. Zostanie wyremontowanych w nich łącznie 14 lokali mieszkalnych. Budżet tych prac został oszacowany na ponad 11,8 mln zł.

"Musimy pamiętać o osobach, których nie stać na wzięcie kredytu i nie chcą wynająć mieszkania z powodu kosztów na rynku komercyjnym, stąd bardzo mocno stawiamy na tanie mieszkania na wynajem. Wszystkie samorządy są już świadome, że bez dobrej oferty mieszkań komunalnych nie są w stanie zatrzymać mieszkańców w małym, czy średnim mieście. Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby lokale w dobrym standardzie i z niskim czynszem powstawały także poza największymi polskimi miastami" - zaznaczył Buda.

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko przyznał, że w zasobach komunalnych magistratu często znajdują się stare kamienice, które dzięki rządowemu wsparciu mogą zostać zmodernizowane i służyć dalej mieszkańcom.

"To kilkanaście mieszkań w zasobie, który w przypadku Tomaszowa funkcjonuje w rejestrze zabytków i stanowi dobrodziejstwo kulturowe miasta. Nie dość więc, że możemy wprowadzić ponownie mieszkańców do tego budownictwa to również chronimy zabytek" - powiedział i przypomniał, że w ramach społecznej inicjatywa mieszkaniowej (SIM) w mieście ma powstać też 500 nowych mieszkań.

W Radomsku dzięki państwowej dotacji w wysokości ponad 7,8 mln zł zasoby miasta i gminy wkrótce mają powiększyć się o 71 mieszkań (całkowity koszt inwestycji to 25,1 mln zł). W Sieradzu wybudowany zostanie nowy budynek z 48 mieszkaniami, wyremontowanych zostanie także pięć pustostanów. Koszt tych inwestycji to 23 mln zł, a wsparcie państwa - 8,1 mln zł.

Z kolei w Skierniewicach za 32,5 mln zł zostanie wybudowany budynek ze 120 mieszkaniami - w tym przypadku dotacja z Funduszu Dopłat to blisko 11,4 mln zł. Także w Skierniewicach Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyremontuje i unowocześni siedem pustostanów. Przewidywany koszt tego zadania to 279 tys. zł, z czego 223 tys. zostanie pokryte z rządowej dotacji.

Łącznie wspomniane inwestycje w woj. łódzkim będą kosztowały ponad 92,8 mln zł, z czego 33,8 mln zł będzie pochodziło z Funduszu Dopłat.

Bezzwrotne wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego to program, który ma zwiększyć liczbę lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Źródłem jego finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest minister rozwoju i technologii. Bezzwrotnych grantów udziela Bank Gospodarstwa Krajowego poprzez Fundusz Dopłat. Finansowe wsparcie państwa sięga 80 proc. wartości inwestycji.

Na budowę nowych obiektów czy remonty istniejących już budynków i pustostanów rozdysponowano w tym roku już 1,4 mld zł, a do końca roku będzie to 1,65 mld zł. Dzięki dofinansowaniu ma powstać 6986 nowych lub całkowicie wyremontowanych lokali mieszkalnych, 285 miejsc w schroniskach dla bezdomnych i 160 w noclegowniach.