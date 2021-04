Buda: będziemy się skupiali na kwocie wolnej od podatku

Buda był w piątek gościem PR24. "@waldemar_buda: zależy nam na tym, by osoby najmniej zarabiające zapłaciły najmniej podatku. Będziemy się skupiali na kwocie wolnej od podatku #NowyŁad" - napisano w piątek na Twitterze PR24.

Zdaniem Budy rząd chce wyrównać proporcje w płaceniu podatku. "Nie będą to rozwiązania przeciwko komuś, ale dla kogoś. Nie koncentrujemy się na podwyższaniu podatków, ale na zmniejszaniu tym, którym należy zmniejszyć" - czytamy na Twitterze PR24.

W czwartek minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński powiedział w PRI, że początkowo w Nowym Ładzie nie będzie propozycji zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, jak sugerują to niektóre media.

"To jest jeden z wariantów, który zaoferowaliśmy (zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł), ale ja bym nie stawiał najwięcej pieniędzy na taki wariant, raczej na niższy poziom 15-20 tys. zł na ten moment, a dopiero za rok, jak już wychodzimy z pandemii, to możemy mieć większe ambicje" - powiedział Kościński.

Minister podtrzymał swoje wcześniejsze deklaracje, że system podatkowy należy zmienić w taki sposób, aby osoby mniej zarabiające płaciły procentowo niższe podatki od osób, które zarabiają więcej.

Poinformował też, że nie widzi potrzeby podnoszenia podatków. "Cały czas patrzymy, jak możemy obniżać podatki, żeby więcej pieniędzy zostało w naszych kieszeniach, a jak będziemy więcej wydawać, to gospodarka będzie rosła i w naturalny sposób więcej podatków wejdzie do finansów publicznych i tak dość bezboleśnie możemy wyjść z tego kryzysu" - stwierdził.