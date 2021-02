Buda: konsultacje KPO potrwają do 2 kwietnia

KPO to podstawa do ubiegania się o wsparcie z funduszu odbudowy UE

Wiceszef MFiPR wyjaśnił, że KPO przewiduje inwestycje w: zdrowie; gospodarkę i przedsiębiorców; energię i środowisko; cyfryzację; infrastrukturę; transport; innowacje; społeczeństwo oraz spójność terytorialną.

Wskazał, że co najmniej 20 proc. środków na inwestycje trafi na komponent cyfryzacyjny, a 37 proc. na inwestycje związane ze środowiskiem i ochroną klimatu.

Przypomniał, że KPO przewiduje skierowanie na inwestycje 23,9 mld euro w ramach bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Wiceminister poinformował, że konsultacje KPO potrwają do 2 kwietnia, a do 30 kwietnia dokument ma zostać przekazany Komisji Europejskiej. Dodał, że liczy na to, iż negocjacje z Komisja zakończą się w ciągu dwóch, trzech miesięcy.

W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska może skorzystać w sumie z 58,1 mld euro. W wymiarze finansowym (podobnie jak wszystkie kraje UE) w pierwszym rzędzie zaplanowano wykorzystanie części środków finansowych przekazywanych jako środki bezzwrotne (czyli 23,9 mld euro). Niemniej jednak zakres wskazanych w ramach KPO reform pokazuje, że ich realizacja wymaga dodatkowego wsparcia (z wykorzystaniem środków zwrotnych - do 34,2 mld euro) dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki.

Łącznie w ramach KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydatkowanie całej dostępnej dla Polski sumy dotacji w wysokości 23,9 mld euro.

Celem KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie. KPO składa się z pięciu komponentów: komponent A to "Odporność i konkurencyjność gospodarki", komponent B to "Zielona Energi i zmniejszenie energochłonności", komponent C to "Transformacja Cyfrowa", komponent D to "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia", komponent E to "Zielona inteligentna mobilność".

W układzie pięciu proponowanych komponentów najwięcej środków jest przeznaczonych na komponent B -Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - 6,347 mld euro oraz komponent E Zielona, Inteligentna Mobilność - 6,074 mld euro. Odpowiednio stanowi to 26,6 proc. i 25,5 proc. całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.