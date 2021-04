Buda: KPO jest jak plan Marshalla

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do sięgnięcia po 770 mld zł ze środków unijnych. Dokument taki musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

Waldemar Buda ocenił podczas konferencji prasowej w Sejmie, że KPO nie jest tylko dokumentem rządowym, ale został stworzony przez różne środowiska, które nad nim pracowały.

"Nie chciałbym, żeby wyjątkowo, tylko w Polsce miała miejsce taka sytuacja, że w imię walki partyjnej na korzyść jednej czy drugiej partii będzie to przedmiotem targów i ewentualnie sprzeciwu czy blokowania tych środków" - mówił Buda.

"Europa nas obserwuje" - podkreślił. "Wszyscy są za, bo wiedzą, że to jest plan Marshalla dla dzisiejszej Europy. To jest plan, który pozwoli dynamicznie się rozwijać albo pogrążyć się w kryzysie. Dzisiaj mamy drugą taką okazję w historii" - powiedział. "Dzisiaj mamy sytuację, w której jakaś grupka interesów politycznych może doprowadzić do sytuacji, w której drugi raz z planu Marshalla nie skorzystamy, ja mam wątpliwości, czy będzie trzecia okazja" - powiedział wiceminister.

"Zwracam się o to, żeby w imię koncyliacyjnej, lepszej jakości w polityce potraktować Krajowy Plan Odbudowy jako coś, co może być początkiem innej współpracy, partnerstwa w funkcjonowaniu w polityce. Dyskusji, dialogu, wymiany doświadczeń, ale nie atakowania się, nie stawiania nieracjonalnych warunków, albo nie poszukiwania interesu politycznego w każdej decyzji, która w Polsce czy parlamencie zapada" - apelował.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy ws. ratyfikacji decyzji dotyczącej systemu zasobów własnych Unii Europejskiej; w środę wpłynął on do Sejmu. Ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej z grudnia ub. roku jest niezbędna do uruchomienia wypłat z Funduszu Odbudowy UE. Podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO) - dokument taki musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

W Sejmie we wtorek odbyło się spotkanie przedstawicieli Lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim ws. Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Wśród propozycji Lewicy, które uzyskały poparcie w ramach KPO, jest m.in. 850 mln euro na wsparcie szpitali powiatowych, 300 mln euro dla poszkodowanych przez epidemię branż oraz zapewnienie, że 30 proc. z KPO trafi do samorządów. Podczas spotkania ustalono powołanie zespołów kontaktowych.