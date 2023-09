Wprowadzenie pięć lat temu Polskiej Strefy Inwestycji doprowadziło do zwiększenia dynamiki inwestycji strefowych - podkreślił w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podczas wizyty w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łodzi.

Minister Buda odwiedził w poniedziałek Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną (ŁSSE), gdzie dokonał podsumowania pięcioletniej działalności Polskiej Strefy Inwestycji. Jak zauważył, zmiana wprowadzona przez premiera Mateusza Morawieckiego w 2018 roku doprowadziła do zwiększenia dynamiki inwestycji strefowych.

"Pięć lat temu odeszliśmy od niewydolnego systemu, polegającego na tym, że poszczególne tereny włączane były do strefy ekonomicznej i mogły korzystać z pomocy, na rzecz rozwiązania globalnego - tzn. każdy teren potencjalnie jest w strefie, jeżeli spełnia określone kryteria. Dzięki temu rozwiązaniu dynamika wydawania zezwoleń i pojawiania się inwestorów w strefie zwielokrotniła się" - podkreślił.

Wyjaśnił, że obecnie każdy inwestor - jeżeli spełnia kryteria - może znaleźć się w strefie ekonomicznej. Na obszarze działania ŁSSE w okresie ostatnich pięciu lat wydano więcej zezwoleń niż od 1997 roku, gdy strefy zaczynały funkcjonować. W latach 2018-2023 w ŁSSE wydano 267 decyzji o wsparciu, których konsekwencją było zainwestowanie 15,4 mld zł i stworzenie ponad 40 tys. nowych miejsc pracy.

"Pamiętajmy, że decyzja o wsparciu wiąże się ze zwolnieniem z podatku, nawet do 75 proc. nakładów - w zależności od miejsca, w którym inwestujemy. Równocześnie towarzyszy temu plan i program grantowy, a więc przedsiębiorca ma dwie możliwości - zwolnienie podatkowe i grant dla inwestora strategicznego. Oferta, którą stworzyliśmy w 2018 r. może być porównana do innych, konkurencyjnych. Ilość inwestycji, która tutaj przyszła - w porównaniu z inwestycjami w strefach węgierskich, słowackich czy czeskich - pokazuje, jak bardzo nasza oferta była atrakcyjna" - dodał Waldemar Buda.

Szef MRiT zapowiedział, że obecnie rząd przygotowuje program wsparcia opracowany na bazie nowych ram pomocy publicznej z Komisji Europejskiej.

Zdaniem prezesa ŁSSE Marka Michalika bezpośredni wpływ na rozwój działalności strefowej miało również rozszerzenie możliwości inwestowania na potencjalnie każdym terenie w kraju - nie tylko publicznym, ale również prywatnym. "Co to inwestora obchodzi, czy teren jest publiczny, czy prywatny? Ważne, aby inwestycja powstała. To zrównanie było milowym krokiem" - wyjaśnił.

Z kolei wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz zwróciła uwagę na zmniejszenie finansowego progu wejścia do strefy, które stało się szansą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. "Ten najniższy próg wynosi obecnie 250-500 tys. zł, co w przypadku firmy przemysłowej oznacza naprawdę niewielki projekt inwestycyjny. Przed rokiem 2018 (próg ten) był nawet dziesięciokrotnie wyższy. To ogromna szansa dla firm, które nigdy wcześniej nie pomyślały, że mogłyby uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego i wejść do strefy" - podkreśliła.

Do roku 2017 w ŁSSE polskie MŚP stanowiły 36 proc. inwestorów, natomiast w ostatniej pięciolatce - 61 proc.

"Każde MŚP ma jakiś swój teren, na którym chce inwestować - i zwykle nie był to teren włączony do SSE. Po 2018 r. te firmy mogły zainwestować na dowolnym wybranym terenie. To w znaczący sposób ułatwiło im rozwój. Ta zmiana doprowadziła też do tego, że w ŁSSE inwestycje polskie, które stanowiły przedtem 35 proc., teraz wzrosły do 70 proc" - zaznaczył prezes Michalik.

Michalik podał także, że w ciągu ostatnich siedmiu lat w ŁSSE wydano więcej (331) decyzji o wsparciu niż udało się to jego poprzednikom podczas 18 lat działalności (284).

"To nie jest krytyka poprzedników; to pokazanie, co można zrobić, jeżeli zostaną stworzone dobre warunki do rozwoju. To samo dotyczy inwestycji - w ciągu siedmiu lat nakłady w ŁSSE wyniosły 18,3 mld zł, a w latach 1997-2015 - 12,7 mld zł" - powiedział prezes ŁSSE.