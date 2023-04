Zaproponuję przepisy, która nakażą stworzenie planów zagospodarowania do końca 2026 r. – powiedział w poniedziałek w Polsat News minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jego zdaniem, powstanie planów może doprowadzić do spadku cen mieszkań w dużych miastach.

"Gdyby planów zagospodarowania przestrzennego było więcej, to więcej byłoby też działek, na których można budować mieszkania" - powiedział w poniedziałek w Polsat News minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. - "To apel do prezydentów dużych miast, np. w Warszawie tylko 40 proc. miasta objętych jest planem" - dodał minister.

Zapowiedział, ze wkrótce zaproponuje przepisy, które powinny poprawić sytuację pod względem planów zagospodarowania przestrzennego.

"Zaproponuję przepisy, które nakażą stworzenie planów zagospodarowania przestrzennego do 2026 r. W całej Polsce" - powiedział Waldemar Buda.