118 mln zł wynosi wartość kontraktu Budimeksu z Orlenem na budowę lądowej części terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu - poinformował w czwartek Budimex. Dodał, że prace potrwają 17 miesięcy.

Budimex jest generalnym wykonawcą projektu; kontrakt za 118 mln zł przewiduje budowę na powierzchni ok. 17 hektarów m.in. powierzchni składowych dla elementów, takich jak wieże, łopaty i gondole morskich turbin wiatrowych. Powstanie też infrastruktura komunikacyjny i budynek administracyjny.

"Realizacja kontraktu będzie wiązała się m.in. z robotami ziemnymi, takimi jak niwelacja terenu, transport kruszywa oraz jego rozkładanie. Od podstaw wykonamy także wszelkie prace związane z budową pomieszczeń administracyjno-biurowych, magazynu oraz parkingów. Prace potrwają 17 miesięcy" - powiedział dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimeksu Jakub Długoszek, cytowany w komunikacie spółki.

Zadaniem powstającego w Świnoujściu terminala WTIV (wind turbine installation vessel) będzie przeładowywanie, składowanie i montaż sekcji wież wiatrowych wraz z fundamentami oraz innych elementów turbin wiatrowych. Inwestycja umożliwi m.in. budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy 1140 MW, którą planuje Orlen.

Według informacji Orlenu, prace budowalne rozpoczną się w październiku, a zakończą na przełomie 2024 i 2025 r. Docelowo terminal umożliwi instalację ponad 80 morskich turbin wiatrowych rocznie i będzie w stanie obsłużyć projekt Baltic Power i inne planowane inwestycje wiatrowe. Obok elementów turbin, terminal będzie w stanie przyjmować też nadbudówki morskich stacji transformatorowych, o masie nawet 24 tys. ton - podkreślił Orlen.

Za budowę części hydrotechnicznej inwestycji odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który wkrótce rozstrzygnie postępowanie przetargowe na dwa nowe nabrzeża. Równolegle pogłębiony zostanie także tor wodny na odcinku od obrotnicy mieleńskiej do nowego terminalu.

Według informacji Orlenu, nowe nabrzeża będą charakteryzowały się parametrami technicznymi pozwalającymi na wstępny montaż wież turbin wiatrowych o wysokości ponad 100 m i masie ok. 1 tys. ton każda. Długość nabrzeży, wynosząca w obu przypadkach około 250 m, umożliwi operowanie w Świnoujściu największym dostępnym obecnie specjalistycznym statkom typu jack-up, przeznaczonym do instalacji turbin o mocy 15 MW i większych, oraz ponad dwustumetrowym statkom typu heavy lift vessel, służącym do transportu elementów składowych wiatraków.

Orlen przypomniał, że strategia do 2030 r. zakłada, iż koncern w ciągu kilku najbliższych lat będzie posiadać ok. 9 GW mocy w energetyce odnawialnej, w tym 5,8 GW w offshore.