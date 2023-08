Skończymy z tymi monopolami państwowymi, przez które płacimy olbrzymie ceny za paliwa, energię elektryczną i gaz - zadeklarował w Gdańsku szef klubu KO Borys Budka. Na Pomorzu widać jak w soczewce wszystkie patologie tej władzy - dodała posłanka Agnieszka Pomaska, podając przykład sprzedaży Lotosu.

W poniedziałek podczas briefingu prasowego w Gdańsku przewodniczący klubu KO Borys Budka stwierdził, że "te wybory będą rzeczywiście o bezpieczeństwie Polski". "Bo tutaj w województwie pomorskim widać doskonale, jak ludzie nieodpowiedzialni, ludzie pokroju Kaczyńskiego, Morawieckiego są w stanie dla własnej ideologii sprzedać, czy oddać w obce ręce, nawet największe skarby rodowe, mówiąc w przenośni, bo mam na myśli rafinerię Lotosu" - mówił Budka i dodał, że parlamentarzyści KO od wielu lat pokazują, w jaki sposób prezes PiS Jarosław Kaczyński i jego ekipa rozkradają Polskę i w jaki sposób za bezcen oddają coś co powinno należeć do Polaków.

Budka stwierdził, że z tego miejsca w Gdańsku chcemy zadeklarować, że "skończymy z tymi monopolami państwowymi, przez które wy płacicie olbrzymie ceny za paliwa, za energię elektryczną i gaz". Budka podkreślił, że parlamentarzystki i parlamentarzyści KO to gwarancja kompetencji, oddania swojemu regionowi, ale przede wszystkim, to gwarancja uczciwości.

Liderka listy gdańskiej KO Agnieszka Pomaska dodała podczas konferencji prasowej, że na Pomorzu widać jak w soczewce wszystkie patologie tej władzy. "To zakłamanie, grabieże, zawłaszczanie państwa. Każdego dnia my to obserwujemy i będziemy o tym mówić" - mówiła Pomaska i dodała, że Lotos, "nasza pomorska perełka została sprzedana za bezcen". "Wartość Lotosu według ekspertów została zaniżona o 4,4 mld złotych i oni dzisiaj mają czelność pytać w referendum o wyprzedaż polskiego majątku narodowego" - podkreślała Pomaska i dodała, że "to "oni (PiS) wyprzedali polski majątek narodowy Arabom i Węgrom, będziemy to każdego dnia przypominać i będziemy z tego rozliczać".

W poniedziałek komitet PiS rozpoczął akcję "4xNie Tusk = Wyprzedaż Majątku", która ma celu promocję udziału w referendum, które ma odbyć się 15 października. Od poniedziałku do piątku mają być organizowane konferencje pokazujące, co oznacza utrata majątku państwowego. To nawiązanie do pierwszego z 4 pytań w referendum: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?".

"PKN Orlen, symbol, gigant, to jest ten podmiot, który przez wiele lat rządów Donalda Tuska był zagrożony" - mówił wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba na konferencji, zorganizowanej w bazie paliw Orlen-Mościska.

"Orlen jest symbolem niezależności kapitału polskiego, a pytanie referendum dotyczy wyprzedaży. Tusk równa się wyprzedaż majątku polskiego. Tusk równa się tak naprawdę prywatyzacja i utrata kontroli nad kluczowymi spółkami Skarbu Państwa" - ocenił Ozdoba.

Jak podkreślił, "Tusk równa się wyprzedaż majątku". "To właśnie ta akcja ma pokazać Polakom, dlaczego tak kluczowe jest to pytanie referendalne" - zaznaczył wiceminister.

Obecny na konferencji wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka dodał, że Orlen "jest to spółka, według danych niezależnych podmiotów, w piątce najszybciej rozwijających się podmiotów na świecie". Wskazał, ze fuzja Orlenu, Lotosu, PGNiG oraz Energi doprowadziła to tego, że jest to podmiot, który dba o bezpieczeństwo energetyczne. Jak zauważył, "udział Skarbu Państwa w wyniku tych fuzji wzrósł z 27 proc. do blisko 50 proc.".

Jak zauważył Śliwka, w "2007 roku było blisko 1400 spółek Skarbu Państwa, w 2015 było ich nieco ponad 300". "Jak funkcjonowała Platforma Obywatelska w latach 2007-2015 to doskonale wiemy. Prywatyzowali spółki z sektora energetycznego. Jeżeli spojrzymy chociażby na Tauron: blisko 60 proc. udział Skarbu Państwa został tam sprywatyzowany, to jest spółka z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. PGE blisko 10 proc., Lotos sprywatyzowali na poziomie 10 proc." - przekazał Śliwka.

"Powiem więcej: w 2011 roku jest pismo (ministra Skarbu Państwa) Aleksandra Grada, skierowane do pana prezesa (Grupy Lotos Pawła) Olechnowicza, w którym chciałby, żeby Lotos został sprywatyzowany w całości (…) I były wskazane trzy podmioty, z czego dwa powiązane z Kremlem" - podsumował.