Pierwsi mieszkańcy kamienic przy ul. Mielczarskiego na czas przejścia pod ich budynkami dużej tarczy TBM, która drąży tunel kolejowy pod Łodzią, przenieśli się do hoteli. W związku z budową w nocy z soboty na niedzielę zamknięte zostanie skrzyżowanie al. Kościuszki z ul. Zieloną.

PKP PLK poinformowało, że w sierpniu duża tarcza TBM Katarzyna ruszyła z przystanku Łódź Polesie; po przebiciu betonowej ściany podziemnego przystanku zaplanowano jej zatrzymanie i wymianę narzędzia głowicy skrawającej na elementy przystosowane do pracy w gruncie, co pozwoli na rozpoczęcie drążenia pod pierwszymi budynkami na ul. Mielczarskiego, gdzie wcześniej wykonano wzmocnienia terenu.

"Dla lokatorów budynków znajdujących się na trasie drążenia tunelu w kierunku Łodzi Fabrycznej zaplanowano relokację do czasowych miejsc zamieszkania. Jest to działanie profilaktyczne, które wykonawca wdraża dla bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców" - poinformowało PKP PLK.

W pierwszej kolejności zmiana miejsca zamieszkania objęła lokatorów z budynków na ul. Mielczarskiego 26 i 28/30. Na czas przejścia maszyny TBM pod ich kamienicami - wraz ze swoimi zwierzętami i bagażem - od czwartku zamieszkali oni w czterech hotelach: Mazowieckim, Borowiecki, Focus i Tobacco, gdzie do 12 września będą mieli zapewniony nocleg oraz wyżywienie.

Wcześniej, zgodnie ze wskazówkami, zabezpieczyli dobytek, który pozostał w mieszkaniach - chodziło przede wszystkim o zdjęcie ze ścian luster i obrazów, spakowanie szkła i porcelany. Warunki wyprowadzki ustalane były indywidualnie z każdym z mieszkańców. Opuszczone lokale zostały zaplombowane; mają być chronione przez 24 godziny na dobę, zwrówno przez specjalnych ochroniarzy, jak i dodatkowy monitoring.

Jak zapowiada wykonawca, w najbliższych miesiącach, w miarę posuwania się maszyny TBM w kierunku dworca Łodź Fabryczna, wysiedlenie czeka około tysiąca łodzian mieszkających na trasie drążenia tunelu.

"Kolejni mieszkańcy będą informowani o przejściu TBM pod ich nieruchomościami z wyprzedzeniem ok. 2 miesięcy. Konkretne daty czasowej relokacji zostaną przekazane zainteresowanym na ok. 10 dni przed planowaną zmianą miejsca zamieszkania" - podało PKP PLK.

Zarówno inwestor, jak i wykonawcy projektu uprzedzili, że na trasie przejazdu maszyny stoją budynki w różnym stanie technicznym, dlatego grunt pod nimi wymaga wzmocnienia.

"Specjalistyczna maszyna wykonuje tzw. iniekcje kompensacyjne, które polegają na wtłoczeniu w podłoże spoiwa cementowego, aby wzmocnić i ustabilizować podłoże. Pozwoli to zminimalizować wpływ drążenia na budynki. Wzmocnienie gruntu pod budynkami wymaga wybudowania tzw. szachtów. Dwa pierwsze powstały na przystanku Polesie i przy ul. Mielczarskiego" - wyjaśnia PKP PLK.

Każdy szacht to odrębna budowla o rozmiarze walca głębokości ok. 7-9 m i średnicy 13 m. Przygotowanie każdego obiektu wymaga wcześniejszego usunięcia kolizji podziemnych oraz uzgodnień z miastem i właścicielami prywatnych nieruchomości. Łącznie na trasie tunelu między przystankiem Łódź Polesie a Dworcem Fabrycznym niezbędna jest budowa kilkunastu szachtów. Obecnie wykonawca, PBDiM ustala warunki dla ich wykonania.

Z utrudnieniami, związanymi z budową tunelu, zmagają się nie tylko mieszkańcy wysiedlanych kamienic, ale również wszyscy łodzianie poruszający się po mieście. Inwestycja od dawna powoduje bowiem wyłączanie z ruchu - nie tylko kołowego, ale również pieszego - fragmentów ulic.

Kulminacyjnym momentem tych utrudnień będzie zamknięcie w nocy z 2 na 3 września ul. Zielonej, a zwłaszcza jej skrzyżowania z al. Kościuszki, gdzie ma powstać przystanek kolejowy Łódź Śródmieście. To miejsce będzie wyłączone z ruchu aż do ukończenia inwestycji, czyli jeszcze ok. 2 lata.

"Budowa podziemnej stacji Łódź Śródmieście w tunelu średnicowym wymaga zamknięcia skrzyżowania al. Kościuszki z Zieloną. Do tej pory ekipy pracowały w rejonie ul. Wólczańskiej i Zielonej. Wraz z zamknięciem w sobotę skrzyżowania al. Kościuszki z Zieloną objazd poprowadzony zostanie Wólczańską. Jadąc do centrum będziemy mogli poruszać się ul. Zachodnią, Więckowskiego i Wólczańską np. do trasy W-Z. Natomiast na Bałuty z al. Kościuszki trzeba będzie skręcić w ul. Struga, lub już od al. Mickiewicza kierować się do ul. Gdańskiej lub Żeromskiego, aby dojechać do Próchnika, z której można będzie wrócić na Zachodnią" - tłumaczy rzecznik Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi Tomasz Andrzejewski.

Jeśli natomiast zechcemy dojechać do placu Barlickiego, warto skorzystać do tego z ul. 6 Sierpnia; będzie można w nią wjechać z al. Kościuszki za pomocą zawrotki, która powstała przy skrzyżowaniu z ul. Zieloną. Wykonano również zawrotkę z drugiej strony skrzyżowania dla jadących od Więckowskiego, która umożliwi wjazdy docelowe mieszkańcom.

Przez ul. 6 Sierpnia kursować będą też autobusy nocne, których strefa przystanków nadal pozostanie na al. Kościuszki, ale będzie przesunięta na odcinek od ul. Struga do 6 Sierpnia.

W najmniejszym stopniu zmiany dotkną podróżujących tramwajami, ponieważ będą one normalnie kursować po al. Kościuszki i Zachodniej, mimo zamknięcia skrzyżowania z Zieloną. Umożliwi to specjalny bajpas torowy, który powstanie po zamknięciu skrzyżowania dla ruchu. Zamiast przystanków przy ul. Zielonej, funkcjonować będzie para przystanków przy ul. 6 Sierpnia.

Dla pieszych utworzone zostanie przejście po zachodniej stronie skrzyżowania al. Kościuszki i Zielonej. Natomiast po wschodniej stronie zapewnione będzie dojście do posesji przy Zachodniej i połączenie al. Kościuszki z Zieloną w kierunku Piotrkowskiej. Rowerzystom zaleca się objazd ul. Piotrkowską.