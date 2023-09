Wyznaczone na sobotę rozmowy premiera Bułgarii Nikołaja Denkowa z krajowymi producentami zboża nie doszły do skutku. „Nie rozmawiam z terrorystami” – oświadczył szef rządu po groźbach rolników, że zaczną masowe protesty w związku z odblokowaniem importu zboża z Ukrainy.

Po piątkowej decyzji parlamentu Bułgarii, znoszącej embargo na import ukraińskiego zboża i zgodzie na jego tranzyt kolejowy do greckich portów, krajowi producenci zapowiedzieli protesty. Szefowie 26 organizacji oświadczyli, że zamierzają blokować drogi, ważne węzły komunikacyjne, mosty i punkty graniczne. Akcje mają zacząć się w poniedziałek, a we wtorek ma dojść do blokady Sofii.

Premier Denkow stwierdził, że argumenty producentów są niedorzeczne. Jego zdaniem władze troszczą się o interesy rolników, zapewniają subsydia i unijne środki. Jak chcą protestować, to niech najpierw zrezygnują z pomocy finansowej - powiedział Denkow i dodał, że zamiarem producentów jest zablokowanie państwa, a "z terrorystami się nie rozmawia".

Rząd tłumaczy decyzję o zniesieniu embarga przyszłymi korzyściami dla rynku, w tym ograniczeniem inflacji. Władze zapowiedziały ściślejszą kontrolę ukraińskich produktów rolnych, nie tylko zboża, ale też miodu i jaj.