Bunt przedsiębiorców – czy rzeczywiście do niego doszło i jaka jest jego skala?

Początek roku to bardzo mała liczba faktur wystawionych przez MSP – o 21 proc niższa niż w grudniu, najniższa od września. Otwieraniu firm pomimo zakazów sprzyja opinia publiczna – 70 proc. w przypadku restauracji, ale mrożąco działa ryzyko utraty funduszy z tarcz rządowych i potencjalnych kar.

Na interaktywnej mapie biznesu ponad 300 firm zadeklarowało, że w styczniu uruchamiają stacjonarną działalność pomimo rządowych zakazów wynikających z pandemii. Z pewnością był to jedynie ułamek przedsiębiorców, którzy rzeczywiście planowali rozpoczęcie funkcjonowania.

Sprzyjała im opinia publiczna w Polsce - wg badania IBRiS pozytywnie ocenialiśmy otwieranie się firm wbrew narzuconym obostrzeniom. Uruchomienie hoteli i pensjonatów otwarcie popiera 69 proc. społeczeństwa, stacji i wyciągów narciarskich niemal 75 proc., a prawie 70 proc. ma takie zdanie w przypadku restauracji.

Jak wiele biznesów w styczniu naprawdę otworzyło się, sprawdziliśmy w oparciu o dane faktura.pl. Platforma działa od 20 lat, a konto służące do wystawiania faktur ma na niej ponad 50 tys. małych firm.

Mało faktur wystawionych w styczniu

Liczba faktur wystawionych przez mikro i małe przedsiębiorstwa w styczniu była aż o 21 proc niższa niż w grudniu. To bardzo duży i nieoczekiwany spadek, który pozwala przypuszczać, że bunt w dużej części pozostał wydarzeniem medialnym. Liczba faktur wystawionych w styczniu była najniższa od września.

- W oparciu o te dane można powiedzieć, że bunt nie miał dużej skali. Był śladowy i dotyczył pojedynczych obiektów obsługujących konsumentów. W przestrzeni medialnej zauważalne i głośne były otwarcia pojedynczych stoków narciarskich czy restauracji, ale w skali całej polski firmy MSP nie przyłączyły się do buntu masowo. Gdyby tak było, wiać byłoby to w fakturach wystawianych przez instruktorów narciarskich, dostawców jedzenia do restauracji czy hoteli, firmy sprzątające. Niestety nie zanotowaliśmy zwiększonej liczby faktur wystawianej na platformie faktura.pl. Co więcej spadek w stosunku do grudnia wskazuje, że z wieloma biznesami w pierwszym miesiącu roku było gorzej - mówi Grzegorz Grodek, prezes platformy do wystawiania faktur - faktura.pl

