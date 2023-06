Bogatynia od lat jest ściśle związana z kopalnią i elektrownią Turów; to są tysiące miejsc pracy, które dają utrzymanie całym rodzinom – powiedział PAP burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz.

31 maja br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie wstrzymujące - do czasu rozpoznania skargi - wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r. Jak podkreślił sąd, postanowienie to nie wstrzymuje pracy kopalni Turów.

Postanowienie wstrzymujące dotyczy decyzji GDOŚ z 30 września 2022 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: "Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, realizowanego w gminie Bogatynia". Skargę na decyzję środowiskową złożyły m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne "Eko-Unia".

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki zapewnił w Turowie, że kopalnia nie zostanie zamknięta.

Burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz w rozmowie z PAP nazwał orzeczenie warszawskiego sądu "powtórką z historii sprzed dwóch lat". "Wtedy to TSUE wydał skandaliczną decyzję wobec kopalni Turów. I teraz mamy powtórkę; znów jednoosobowo ktoś decyduje o losie i życiu dziesiątek tysięcy osób żyjących w regionie" - powiedział.

Rozmówca PAP przypomniał, że kopalna Turów działa od 76 lat. "W początkowych latach również dostarczała węgiel dla niemieckiej elektrowni i wtedy nie przeszkadzała nikomu, ani Niemcom, ani Czechom, a teraz nagle po 76 latach stała się solą w oku zarówno dla Niemców, jaki i Czechów" - zauważył Dobrołowicz.

Dodał, że Bogatynia od lat jest ściśle związane z kompleksem turoszowskim. "To są tysiące miejsce pracy; rodziny na utrzymaniu. Gdyby dziś zamknięto kopalnię Turów, wiązałoby się to również z zamknięciem elektrowni. To utrata środków do życia. Mamy ciepło systemowe z elektrowni Turów, a wiec zamknięcie oznacza utratę dostaw ciepła dla 16 tys. mieszkańców" - podkreślił burmistrz.

Jak wskazał Dobrołowicz, ponad 70 proc. wody dostarczanej do miasta pochodzi z należącego do elektrowni Turów zbiornika Witka. "Ponad 50 mln zł rocznie wpływa do samorządu z tytułu podatków i opłat eksploatacyjnych z kompleksu Turów. Bez tych pieniędzy nie bylibyśmy w stanie funkcjonować" - stwierdził włodarz Bogatyni. Podkreślił, że z tych środków utrzymywany jest m.in. gminny szpital.

Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność KWB Turów Marek Dołkowski określił postanowienie warszawskiego sądu jako "kuriozalne" i "polityczne". "Sędzia wydał postanowienie jednoosobowo, bez wysłuchania stron, na jednym posiedzeniu. W przyszłości to postanowienie może skutkować zamknięciem kopalni" - zauważył w rozmowie z PAP.

Związkowiec zwrócił uwagę, że "wiele zakładów stanęło w obronie Turowa". "Nastroje wśród załogi kopalni są niepokojące. My przeszliśmy gehennę dwa lata temu, teraz to wróciło; niepokój powróci ze zwiększoną siłą" - przewiduje Dołkowski.

Postanowienie WSA jest nieprawomocne, zgodnie z przepisami stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem. Postanowienie traci moc z dniem wydania przez sąd orzeczenia uwzględniającego skargę lub po uprawomocnieniu się orzeczenia oddalającego skargę.

W ocenie sądu zaistniały przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na możliwość powstania nieodwracalnych szkód w środowisku. "Nie można wykluczyć prawdopodobieństwa, że decyzja wydana przez GDOŚ jest wadliwa" - napisał w uzasadnieniu sędzia WSA Jarosław Łuczaj.

W poniedziałek będąca w grupie PGE spółka PGE GiEK, do której należy Turów, złożyła zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie WSA w Warszawie o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej wydanej dla kopalni przez GDOŚ we wrześniu 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska własne zażalenie złożyło w miniony piątek.