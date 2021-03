Business Intelligence dla FMCG. Rozwiązanie dla monetyzacji danych w Twojej firmie – podsumowanie webinaru

Zaspokoić konsumenta prowadząc działalność biznesową w branży spożywczej nie jest łatwo. Z produktami na pułkach jest jak z reklamami czy ilością danych. Ogromna ich ilość powoduje, że trudno wybić się na zauważalną pozycję. Niemała ich pula pozostaje niezauważona, a poziom realnych wyników, zaspokaja czasem tylko część przedsiębiorców wyznaczających sprzedażowe plany. Proces budowania lojalności i przywiązania do spożywczych produktów, zwłaszcza w dobie wyzwań powodowanych pandemią, nie jest prosty. Do tego wyzwania operacyjne, załamanie popytu uzależnione od charakteru poszczególnych produktów, czy obostrzenia Rządu powodowane pandemią, stawia nas w trudnej do opanowania sytuacji. Niepodważalnym faktem jest, że kierunek rozwoju – w czasach dynamicznej zmiany – wymaga trafnej strategii. Odpowiedź na pytanie „jak do niej podejść, by grać o silną pozycję?” wyłoniła się podczas spotkania. Poniżej podsumowanie branżowej debaty.

Jak podejść do strategii w branży FMCG wykorzystując potencjał unikalnych danych? – dobitne wnioski z dyskusji.

Firmy z pierwszych pozycji raportu FMCG Global 50, przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą OC&C Strategy Consultants, doskonale znają odpowiedź na to pytanie. Na rodzimym rynku również znajdziemy graczy, otwarcie mówiących o potencjale danych. Podczas wczorajszego spotkania, głos w dyskusji zabrali nie tylko eksperci w dziedzinie Business Intelligence BPX S.A ale i niezależny analityk rynku zaawansowanych technologii oraz goście reprezentujący branżę spożywczą.

Jak wynika z wczorajszej dyskusji, wiodące firmy na rynku, opierają podejmowanie kluczowych decyzji na rozwiązaniach Business Intelligence. Każda firma, która jest gotowa na cyfrową transformację, poważnie traktuje proces przekształcania danych w informacje a informacje przekłada na strategiczne zarządzanie wiedzą. Firmy z pierwszych pozycji rynkowych raportów, nie tylko weszły w proces cyfryzacji i obcowania z danymi jaki oferuje Business Intelligence. Liderzy rynku FMCG wiedzą także, że nowoczesne technologie wspomagające ten proces, to niezbędny kierunek zarządzania firmą. proces, bez którego będziesz wyłącznie „ w tyle” a wyznaczone cele, staną się niezrealizowanymi biznesowo marzeniami.

Rozwiązania Business Intelligence maksymalizują szansę konkurencyjności na rynku. Należy jednak pamiętać, że sukces jest uzależniony nie tylko od podtrzymania procesu właściwie podejmowanych decyzji ale od momentu w którym one zapadają i umiejętności dopasowania ich do zmiennej na rynku.

Analiza danych prowadzi do unikalnej wiedzy a strategia podejmowanych decyzji, nie może być spóźniona.

Jak mówi Krzysztof Caruk, Dyrektor Finansowy grupy BPX, specjalizującej się w doskonaleniu procesów zarządzania z wykorzystaniem innowacyjnych systemów informatycznych: „Business Intelligence jest jak CIA pracujący w dla Twojego biznesu – można na niego spojrzeć jak na narzędzie porównane do szybko działającego wywiadu, dostarczającego ci pożytecznych informacji. Jeśli sięgasz po BI to znaczy, że chcesz wiedzieć więcej. Chcesz patrzeć na biznes szeroko, aby zobaczyć wszystkie dane jako jeden obrazek i wyciągnąć z niego wnioski. A co najistotniejsze – możesz to zrobić dosłownie w każdej chwili, oczekując kluczowej wiedzy dostępnej w minutę!”. Do podobnych wniosków doszli goście wczorajszej debaty, dlatego postanowili zainwestować w proces cyfryzacji firmy – Business Intelligence. Podczas debaty rozmawialiśmy m. in o momencie skłaniającym do poszukiwania rozwiązań. Okazuje się, że między innymi pandemia, stała się inspiracją do poszukiwania możliwej prognozy. Można powiedzieć, że potrzeba na BI, wzięła się nie tylko z potrzeby wzrostu wyników i zwiększenia poczucia kontroli nad zmieniającą się sytuacją. BI to pewnego rodzaju wynik ciekawości. Ludzie chcieli, chcą i będą chcieć móc prognozować. Intuicja i własne ‘myślę, czuję, spróbuję” to zdecydowanie zbyt mało pewny kierunek podejmowania – jeśli możemy stracić miliony, lub wznieść się na wysoką pozycję. Dlatego funkcja scenariuszowania w business intelligence, okazuje się tak istotna dla użytkowników rozwiązań.

Business Intelligence vs Sztuczna Inteligencja – nowe spojrzenie na jej rolę?

Ten temat interesował spore grono słuchaczy. Podczas spotkania wybrzmiały głosy o nowym na nią spojrzeniu. Wątek dyskusji, rozpoczęty metaforą: „Pociąg Business Intelligence już jedzie – i warto do niego doskoczyć” był wstępem do uwypuklenia kierunku w jakim idzie nowe spojrzenie na Business Intelligence. Z wypowiedzi eksperta, Michała Gaidy Technical Product Managera BPX S.A wynika, że „(…) rozwój sztucznej inteligencji będzie miał wpływ na Business Intelligence. Najlepsze narzędzia już teraz wspomagają analityka w codziennej pracy – podpowiadają zależności w danych, sugerują najczytelniejsze wizualizacje. Zmieniło się też podejście do roli sztucznej inteligencji”.

Z dyskusji można wnioskować, że nowe spojrzenie na BI podkreśla, że sztuczna inteligencja, nie będzie za nas podejmować decyzji ale będzie ona lepiej przystosowana by z nami prowadzić rozmowę. Innymi słowy – SI zmodyfikowana i udoskonalona będzie tak, aby udzielić odpowiedzi na naturalny język stawianych pytań przez człowieka. Na każde pytanie postawione w firmie, bez względu na obszar danych w firmie. Debata obrazowała nową wizję SI jako inteligentne ale bezpiecznie, optymalnie używane wsparcie. Taki obraz uwypuklił istotne wnioski! NIC nie jest w stanie zastąpić człowieka. Możemy jedynie stworzyć inteligentną i przyszłościową formę wsparcia w podejmowaniu decyzji. Przyszłość w wypowiedzi Michała Gaidy rysuje się następująco: „Kiedyś wydawało się, że SI będzie mogła podejmować decyzje za człowieka, dzisiaj wiemy, że rolą sztucznej inteligencji jest wspomaganie analityków, a nie podejmowanie za nich decyzji. Nowoczesna sztuczna inteligencja uczy się na podstawie dialogu z użytkownikiem, dzięki temu podpowiada coraz precyzyjniejsze wnioski, ale nigdy nie podejmuje decyzji samodzielnie.”

I to stwierdzenie z pewnością uszczęśliwiło wielu sceptyków z dystansem spoglądających na rolę sztucznej inteligencji.

A jak kształtowały się twarde dane pochodzące z inwestycji w Business Intelligence? Podczas spotkania – panel poświęcony danym – mocno zaskoczył!

Twarde dowody skuteczności – zaskakujące liczby! Zapaleni entuzjaści przyszłościowych rozwiązań vs racjonalizowanie inwestycji w Business Intelligence

Jak się okazało z debaty, Business Intelligence nie jest pojęciem nowym. Podczas spotkania, dowiedzieliśmy się o I, II i II generacji Business Intelligence. Zatem skąd wzięło się pojęcie nowego spojrzenia? To pytanie, skoncentrowało ogromną ilość zainteresowanych debatą. W debacie – przybliżającej nowe spojrzenie – wzięła udział niespodziewana ilość uczestników. Można zatem przypuści, że poza entuzjastami chcącymi szybko i mądrze inwestować w przekształcanie danych w strategiczną wiedzę, znalazła się także zdystansowana i niezdecydowana jeszcze na inwestycję grupa. Możliwe jest także, że potrzebowali danych – liczb, dowodzących temu, że Business Intelligence, to jedyna z najlepszych obecnie inwestycji.

W części dyskusji, poświęconej wynikom wdrożenia Business Intelligence, pojawiło się dużo zaskakujących informacji przedstawiających następujące wyniki wdrożenia.

· Bakkavör – producent świeżej żywności, dzięki rozwiązaniom BI - zredukował czas potrzebny na opracowanie raportów aż o 50 % (co dotyczy tak samo wyniku na rynku brytyjskim, amerykańskim jak chińskim)

· Sunopta – kanadyjski producent żywności i napojów pochodzenia roślinnego, dzięki Business Intelligence, skrócił opracowanie wycinka danych z 1:30h do 1 minuty! a opracowywanie 20 raportów całego miesiąca, skrócił o 15 dni! - co trwało wcześniej 2x dlużej!

· Danone w Rosji – deklaruje dostępność i korzystanie z danych o każdej porze a nawet w weekendy 24/7

· BBS Food - holenderski producent mrożonych produktów mięsnych, informuje, że koszt developowania zwrócił się po 2 miesiącach od wdrożenia Business Intelligence.

· Greencore – irlandzki producent dań gotowych (posiadający 22 zakłady produkcyjne, sprzedaż na poziomie 1,5 mld dolarów / rocznie) zredukował odpady produkcyjne o 3%, a wzrost maszyn produkcyjnych w OEE o 20%

· Estrella - szwedzki producent przekąsek, w ciągu 6 miesięcy od pierwszej instalacji Business Intelligence, podniósł liczbę użytkowników BI z 10 do 60!

Powyższe liczby wskazują na ogromną skalę zapotrzebowania wdrożonych rozwiązań ale i poziom wsparcia Business Intelligence. Okazało się również, że i dla pracowników firmy Maspex, wdrożenie przeprowadzone przez firmę BPX S.A, to ogromne potężne wsparcie, po które regularnie sięga ponad 80% pracowników w firmie. Co więcej, proces wdrażania jest w trakcie, co oznacza, że grupa Maspex widzi wyłącznie wymierne korzyści w wdrożenia i współpracy z BPX S.A.

Obalane mitów i błędnej tezy – zaskakujące wnioski spotkania

Ciekawym momentem dyskusji, okazał się panel poświęcony tematowi „Jak wdrożyć nową wizję BI w organizację”. Jak można się domyśleć, entuzjastów zmiany jest wiele, mniej natomiast odważnych przedsiębiorców gotowych podjąć słuszną decyzję o inwestycji. Natychmiastowa decyzja wdrożenia Business Intelligence we własnym środowisku biznesowym, może wydawać się trudna, zwłaszcza kiedy „wdrożenie” ma wydźwięk pejoratywny. Jako że mowa i rozwiązaniach technologicznych, niejednokrotnie towarzyszy nam błędne przekonanie, że „wdrożenie jest zawsze trudne, dezorganizujące procesy w firmie i zbyt angażujące zasoby ludzkie, by móc do niego podejść optymistycznie” To błędne przekonanie, skutecznie obaliła prelegentka Małgorzata Juziuk, Project Manager, BPX S.A. Zafascynowana framework’iem Scrum i metodologią Agile – odpowiedzialna za zarządzanie projektami BI we wszystkich cyklach ich trwania, i zadeklarowana ambasadorka podejścia Nonviolent Communication w pracy z zespołami projektowymi, „odczarowała” to błędne spojrzenie w panelu dyskusyjnym poświęconym wdrożeniu.

W wypowiedzi Małgorzaty Juziuk reprezentującej BPX S.A wynika, że spojrzenie na „wdrożenie jako problem” jest powszechne ale zdecydowanie przesadzone i nie potrzebne. To pewnego rodzaju mit, wobec którego BPX S.A oferuje zwinne podejście, nowoczesne metody analizy i wdrożenia, dzięki którym można zupełnie inaczej spojrzeć na proces zmiany i wdrożeń. Wyjaśniono uczestnikom spotkania, że obawy wszystkich, którzy myślą, że wdrożenie spowoduje negatywne skutki, spowolnienie procesów etc są nieuzasadnione. Małgorzata Juziuk: „Wiemy, że firma nie może zawiesić działalności, a rynek nie zwolni z powodu tego, że wdrażamy BI. Nie możemy spowolnić żadnego z procesów naszego klienta – nie odnieślibyśmy wówczas naszego celu (wzrost, zysk z inwestycji, przyśpieszenie rozwoju biznesu). Dlatego w naszej praktyce wdrożeniowej dostosowujemy czas zaangażowania po stronie klienta do jego realiów odpowiednio prowadząc analizę i prace. Wiemy, że na przykład pracownicy kontrolingu są bardzo zaangażowani w pierwszych dniach miesiąca zamykając okresy księgowe i dodatkowe obciążenie mogłoby zaburzyć ich pracę.”. Mogliśmy także dowiedzieć się czym jest wspomniana zwinność i na czym polega. Okazuje się, że goście zorganizowanego spotkania branżowego potwierdzili, że ma ono zasadniczy wpływ na proces i jakość wdrażania Business Intelligence.

Czy Business Intelligence można „dotknąć” i zasmakować przez chwilę?

Część podsumowują debatę, idealnie zrecenzował ekspert, Dominik Machalica - propagator nowych technologii w biznesie, od 15 lat wspierający firmy w procesach Digital Transformation i ambasador Klienta w BPX S.A. W podsumowaniu wyłonił wnioski, że:

· Odpowiednio wykwalifikowany, zgrany i bogaty w unikatowe kompetencje zespół, który łączy sprawdzone metody wdrożenia i prowadzenia projektu, jest gwarancją biznesowego sukcesu!

· branża FMCG musi być gotowa na ciągłą zmianę i rynek, którego sytuacja jest nie do przewidzenia. Musi reagować dynamicznie, i technologicznie obserwować swojego Klienta! procesy produkcyjne, wskaźniki sprzedażowe, normy, wszystko co ukrywają dane.

Co więcej, okazało się, że specjaliści BPX S.A, propagujący nową wizję Business Intelligence, zaoferowali określonej grupie uczestników debaty, pilotażowe wdrożenie – porównane do idealnej „próbki”, możliwego udowodnienia, że BI działa i przekłada się na nową jakość ujrzenia sytuacji swojej firmy, z przetworzonych na wnioski danych. Zainteresowanie nim – jak wynika z pytań pojawiających się na czacie – było ogromne. Kończąc podsumowanie debaty, życzymy wszystkim zaangażowanym we wdrażania nowej Wizji Business Intelligence spektakularnych wyników wzrostu. Możliwe jest, że wkrótce podejmiemy temat na podstawie jednego z wybranych wdrożeń opisując case study reprezentanta branży FMCG, którego również obsłużyła firma BPX S.A.