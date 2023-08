W Polsce butelkomaty stopniowo pojawiają się w nowych miejscach ze względu na dyrektywę SUP, która nakłada na producentów wymóg poddawania określonej ilości plastiku recyklingowi. Zachętą mają być bony pieniężne, które możemy wykorzystać w sklepie. Problem w tym, że w naszym kraju ich kwota jest rażąco niska w porównaniu z tą za granicą - informuje o2.pl.





Butelkomat w Niemczech. Polskie stawki to przy tym żart/fot. shutterstock

Butelkomaty - polskie stawki to żart?

Do hurtowego uruchamiania butelkomatów w swoich sklepach przymierza się sieć Lidl. Obecnie te maszyny można spotkać w 16 sklepach tej sieci. Udało się w nich zebrać już ponad milion butelek, a za każdą oddaną butelkę sieć oferuje bon rabatowy w wysokości 5 gr.

Dla porównania niemieckie hipermarkety za jedną butelkę wypłacają 25 eurocentów, czyli równowartość 1,10 zł. Zwracając 22 butelki w Polsce, uzyskamy równowartość jednej butelki zwróconej w niemieckim hipermarkecie - informuje o2.pl.

Jednak zarówno w Polsce, jak i w Niemczech kwota jest zwracana w formie bonu na zakupy, a nie realnej gotówki.

Butelkomaty - co to jest?

Butelkomaty już jakiś czas temu mogliśmy spotkać w przestrzeni polskich miast. Pierwsze wprowadziła Coca-Cola - wówczas należało pobrać specjalną aplikację, a konkretna liczba oddanych do recyklingów butelek czy puszek mogła zostać wymieniona na konkretną nagrodę, jak zniżki do różnych miejsc czy też bilety do kina.

Z tego rozwiązania korzystały też niektóre miasta w ramach budżetu obywatelskiego. Np. warszawska Wola zamontowała na terenie dzielnicy dwa butelkomaty, do których można było wyrzucać butelki i zakrętki, a w zamian otrzymywano punkty wymienne na konkretne kupony.