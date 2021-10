Buty piłkarskie też mogą być wegańskie

Adidas zaprezentował pierwsze w pełni wegańskie buty piłkarskie Predator Freak. Twarzami projektu zostali reprezentant Francji Paul Pogba i Stella McCartney.

Wegańskie buty Adidas

Paul Pogba x adidas by Stella McCartney Predator Freak to limitowana edycja butów piłkarskich dla kobiet i mężczyzn.

- To najnowsza wersja kultowego modelu Predator łącząca wyróżniający się design, innowacyjność i zrównoważone wartości Stelli McCartney z wyrazistym stylem i elitarnymi wymaganiami dotyczącymi wydajności zwycięzcy Pucharu Świata i rozgrywającego Manchester United, Paula Pogby - informuje producent.

Jak informuje Adidas, geneza współpracy piłkarza i projektantki mody sięga rozmowy Paula Pogby i Stelli McCartney w ramach eventu organizowanego przez Adidasa w maju 2020 r. Rozmowa nie tylko ujawniła wspólną pasję do mody, sportu i budowania marki, ale także zasiała zalążek do współpracy, której owocem stał się zaprezentowany obecnie model obuwia.

Adidas i wegańskie buty piłkarskie

Paul Pogba odegrał kluczową rolę w zaprojektowaniu obuwia Predator Freak. Charakterystyczna sylwetka i świeża biała cholewka zostały ozdobione kultową grafiką lamparta i Earth Protector. Gumowe kolce zostały tak skalibrowane przez algorytm komputerowy, aby zapewnić lepszą kontrolę nad piłką i skręcanie, znajdują się na butach w kolorze pomarańczowym. Charakterystyczne detale Adidas Stella McCartney obejmują opalizujące wykończenie i metaliczną płytkę w kolorze tęczy w kolorze ombré oraz logo na pięcie – po raz pierwszy w butach piłkarskich zastosowano tę funkcję.

Tworzenie z myślą o planecie jest podstawą partnerstwa Adidasa i Stelli McCartney. Jako pierwszy wegański but piłkarski Adidas Predator Freak wykorzystuje również częściowo materiały pochodzące z recyklingu.

Ile kosztują wegańskie buty Adidasa?

- Jestem przede wszystkim piłkarzem, ale bardzo interesuję się modą i designem i zawsze chciałem zgłębić to dalej. Ta współpraca była dla mnie szczególnie wyjątkowa, ponieważ od dawna jestem fanem twórczości Stelli McCartney, więc kiedy wpadliśmy na ten pomysł, wydawało się, że jest to idealna okazja do stworzenia czegoś. To było w środku lockdownu. Bardzo brakowało mi gry w piłkę nożną, więc to było niesamowite uczucie móc skupić się na czymś, co łączy moją miłość do gry z moją pasją do stylu. Buty, które stworzyliśmy dla Adidasa są odważne i niepowtarzalne, a ja nie mogę się doczekać, kiedy je założę przed wejściem na boisko - skomentował Paul Pogba.

Limitowana edycja Predator Freak P+ dla dwóch płci w cenie 280 euro ma konstrukcję bez sznurowadeł i dopasowany, przypominający skarpetę krój, podczas gdy sznurowany model P1 – w cenie 250 euro – ma niższy kołnierz podobny do skarpety w dotyku .