Być jak Żabka i Maczfit. Branża czeka na nieoczywiste konsolidacje

Branża spożywcza stojąca wobec wielu wyzwań powinna podejmować je kreatywnie, szukając nowych sposobów dotarcia do klienta. W opinii ekspertów przykładem takiego podejścia było przejęcie Maczfit przez Żabkę.



Przejęcie Maczfit przez Żabkę rozpoczęło nowy trend na rynku fuzji i przejęć

- Moja pierwsza reakcja na transakcję Żabki i Maczfitu to zaskoczenie - mówił Ludomir Biedecki, radca prawny, partner w Kancelarii Noerr. - Jednak po zastanowieniu stwierdziłem, że ona ona odpowiada koncepcji convenience store, jest to budowanie sprzedaży poprzez e-commerce, dobrze się wpisuje w portfel produktów oferowanych przez Żabkę i w koncepcję sklepów samoobsługowych - jak pamiętamy Żabka uruchomiła pierwszy taki sklep w Poznaniu. Myślę więc, że ta konsolidacja nie powinna być zaskoczeniem, że to prawdopodobnie jest kierunek, w którym będą podążały inne podmioty.

Transakcja Żabki i Maczfitu - opinie rynkowe

Podobnego zdania jest Michał Lasocki, prezes Intenson.

- Transakcja Żabki i Maczfitu była dla mnie zaskoczeniem - nieoczywista ale jednocześnie genialna, jeśli chodzi o wykorzystanie potencjałów jednego z największych dystrybutorów w handlu detalicznym oraz producenta gotowych dań. Mam nadzieję, że takich nieoczywistych transakcji będzie więcej.

Tomasz Stamirowski, partner zarządzający w funduszu inwestycyjnym Avallon przekornie stwierdza, że "nie był zaskoczony". - Skoro Żabka poradziła sobie fantastycznie na rynku pocztowym, trudno się dziwić, że poradziła sobie na innych obszarach. Jest jasne, że szukają innych formatów, docierania do klientów i sposobów dostarczania - mówi.

- Widzimy bardzo duże zderzenie silnych firm tradycyjnych i młodych firm z ciekawymi produktami i pomysłami działania. Myślę, że wiele firm wyjdzie poturbowanych z nowoczesnych kanałów sprzedaży - dodaje.

Wypowiedzi pochodzą z debaty pt. "Konsolidacja: Postpandemiczny rachunek zysków i strat", która odbyła się w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021.