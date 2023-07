Niskoemisyjna kotłownia, składająca się z czterech wodnych kotłów gazowych o mocy 9,5 MWt każdy, została w czwartek oddana do eksploatacji w Elektrociepłowni Bydgoszcz I, należącej do PGE Energia Ciepła. Całkowicie wyłączone zostały kotły węglowe.

Nowa kotłownia gazowa zapewni produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny środowisku, a także wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście. Podczas najbliższego sezonu grzewczego dostarczy ciepło do miejskiego systemu ciepłowniczego w Bydgoszczy.

"Oddanie do eksploatacji niskoemisyjnej kotłowni gazowej o mocy ok. 40 MW pozwoliło na całkowite wyłączenie kotłów węglowych w Elektrociepłowni Bydgoszcz I i przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla o blisko 50 proc. Inwestycja ta przybliża nas do osiągnięcia 100-procentowego udziału paliw nisko i zeroemisyjnych w produkcji ciepła do 2030 roku. Cieszę się, że została ona zrealizowana przez polską firmę Energotechnika - Energorozruch" - powiedział prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Zastosowane w kotłowni urządzenia mają zapewnić wysoką sprawność przetwarzania energii paliwa w energię cieplną, przy zachowaniu wysokiej niezawodności i dyspozycyjności. Koszt inwestycji, zrealizowanej przez firmę Energotechnika - Energorozruch, wyniósł ponad 23 mln zł.

PGE realizuje także drugą niskoemisyjną inwestycję w Bydgoszczy, która pozwoli na odejście od węgla w perspektywie 2030 roku. W Elektrociepłowni Bydgoszcz II zostanie wybudowanych pięć agregatów kogeneracyjnych, opartych na silnikach gazowych, o mocy łącznej 52,6 MWe oraz źródło rezerwowo-szczytowe o mocy łącznej ponad 70 MWt, umożliwiających bezpieczną eksploatację i zapewnienie parametrów gwarantowanych.

Obecnie, w ramach transformacji sektora ciepłowniczego, w Grupie PGE realizowanych jest dziewięć inwestycji, których celem jest całkowite odejście od wytwarzania ciepła z węgla i przejście na wytwarzanie niskoemisyjne w wysokosprawnej kogeneracji gazowej, kotłach gazowych oraz odnawialnych źródłach energii.

Do PGE Energia Ciepła należą w Bydgoszczy Elektrociepłownia Bydgoszcz I i Elektrociepłownia Bydgoszcz II, o łącznej mocy 564 MWt, dostarczającej około 4,0 mln GJ energii cieplnej rocznie do blisko 90 proc. mieszkańców miasta.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji.