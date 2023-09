Stadninie potrzebny jest spokój, a nie rozgłos, bo sama w sobie ma tradycję i jest w świecie znana; to jest dobro narodowe - powiedział PAP były prezes stadniny koni w Janowie Podlaskim Lucjan Cichosz.

We wtorek Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował o odwołaniu dotychczasowego prezesa zarządu "Stadnina Koni Janów Podlaski" Sp. z o.o. Lucjana Cichosza i powołaniu na to stanowisko Hanny Sztuki.

"Starałem się pracować w ciszy i spokoju, bo tej stadninie potrzebny jest spokój, a nie rozgłos, bo sama w sobie ma tradycję i jest w świecie znana" - powiedział PAP były prezes.

"To jest dobro narodowe" - powiedział Cichosz dodając, że w stadninie starał się "dać z siebie wszystko". "Nie jestem właścicielem. To nie mój folwark. Odchodzę i w lepszym klimacie zostawiam spółkę" - zauważył.

Przypomniał, że prezesem stadniny został w 2020 r. "Na koniec 2020 r. było 3,5 mln zł strat i zadłużenie w innych spółkach. Dzisiaj zadłużenie zostało, natomiast straty przez dwa lata nie zanotowałem" - podał.

Jak stwierdził, od kiedy został prezesem na inwestycje, remonty i zakup maszyn stadnina przeznaczyła 7,5 mln zł. Biorąc pod uwagę zadłużenie spółki - wyjaśnił - jest to "niemała kwota".

W rozmowie z PAP Cichosz podał, że "koń jest dobrem narodowym i bankiem genów", ale z hodowli koni "z roku na rok są straty". Dlatego - wyjaśnił - pieniędzy trzeba było szukać "obok koni". "Bez zaplecza - bydła, mleka, 1700 ha upraw - nie ma stadniny" - stwierdził.

Odnosząc się do trwającego protestu pracowników stadniny powiedział, że "świadczy to o ich zdeterminowaniu". "Miejsce pracy dla nich jest najważniejsze" - stwierdził. "Zrobiłem coś pozytywnego i chyba to docenili. To co oni robią jest poza moim zasięgiem" - zauważył.

Odmówił skomentowania decyzji właściciela o odwołaniu z funkcji prezesa stadniny.

Przyznał PAP, że teraz chce skupić się na rodzinie i własnym zdrowiu.

Stadnina w Janowie Podlaskim jest najstarszą państwową stadniną koni w Polsce. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie stadniny obecnie ma ona 16 stajni, przebywa w nich 295 koni czystej krwi oraz 700 sztuk bydła.