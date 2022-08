Były urzędnik Komisji Europejskiej: to przez Niemcy płacimy niebotyczne rachunki za energię

To przez niemiecki eksperyment z transformacją energetyczną musimy płacić niebotyczne rachunki za energię - pisze w artykule opublikowanym na brukselskim portalu informacyjnym Brussels Report Samuele Furfari, były wieloletni urzędnik Komisji Europejskiej zajmujący się kwestiami energii i emerytowany profesor Wolnego Uniwersytetu Brukselskiego (ULB).

Niemiecki eksperyment ideologiczny

Polityka energetyczna stała się ofiarą ideologicznych targów. Obywatele ryzykują, że słono zapłacą za energię, która powinna być tania, a niektórzy mogą nawet cierpieć z powodu mrozu tej zimy, ze względu na Energiewende - niemiecki polityczny eksperyment narzucony całej Unii Europejskiej. (...) ważne jest, aby być tego świadomym. Teraz nadszedł czas, aby działać i przestać marzyć o szybkiej transformacji energetycznej - pisze Furfari.

Energiewende

Ludzie borykający się z niebotycznymi rachunkami za energię powinni pamiętać, że są one wynikiem niemieckiej ideologii zwanej Energiewende, której celem jest zniszczenie energii jądrowej i paliw kopalnych. Strategia ta jest realizowana w całości lub częściowo również przez inne rządy europejskie. Kryzys na Ukrainie tylko zaostrzył ten problem, ale to nie Władimir Putin wymyślił kryzys, w którym pogrążyły nas Niemcy. Ceny energii zaczęły rosnąć już we wrześniu 2021 roku, pięć miesięcy przed wybuchem wojny. Jesteśmy ofiarami niemieckiej polityki Energiewende i związanego z nią uzależnienia od importu rosyjskiego gazu - diagnozuje urzędnik Komisji Europejskiej w latach 1982-2018.

Z jego obliczeń wynika, że tylko Niemcy mają tak dalece niezrównoważony miks energetyczny, że - pozostawione same sobie - musiałyby racjonować energię dla obywateli i przemysłu. Innym krajom UE to by nie groziło.

Niech Niemcy, którzy narzucili forsowny marsz w kierunku energii odnawialnej, poniosą teraz tego konsekwencje (...) Niech uświadomią sobie, że ograniczenie prędkości na autostradzie (jeden z postulatów niemieckich ekologów - PAP) nie ogrzeje ich domów - wezwał Furfari.

Energia stała się zakładnikiem ideologii

"Energia to poważna sprawa. Niestety, w UE stała się ona zakładnikiem demagogii i politycznych targów. Niech obecny kryzys uświadomi wszystkim, że założyciele UE mieli rację, mówiąc, że nie ma przyszłości bez taniej i obfitej energii" - dodał.

Jego zdaniem wyjściem z sytuacji jest kontynuowanie eksploatacji istniejących elektrowni jądrowych, zwłaszcza w Belgii i Niemczech, a także: inwestycje w badania nad energią atomową, promowanie eksploatacji zasobów ropy i gazu łupkowego, a przede wszystkim odrzucenie - jak ocenia - nierealistycznych i kosztownych celów w zakresie dekarbonizacji zawartych w unijnym planie "Fit for 55".

Pakiet ten ma dostosować unijne przepisy klimatyczno-energetyczne do celu zakładającego osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej oraz zmniejszenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 r.