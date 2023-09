W związku z kolejnym etapem remontu torowisk tramwajowych w Bytomiu od poniedziałku 18 września na kilka miesięcy zostanie wstrzymany ruch tramwajowy z centrum miasta do dzielnicy Stroszek i tamtejszej zajezdni tramwajowej – podały w piątek Tramwaje Śląskie.

Jak przekazał rzecznik TŚ Andrzej Zowada, powodami wstrzymania ruchu będą prace związane z dobudową drugiego toru na istniejącym odcinku jednotorowym przy ul. Tarnogórskiej, przebudową węzła rozjazdowego przy urzędzie miasta czy demontaż starej i montaż nowej sieci trakcyjnej na całym odcinku.

Tramwaje Śląskie skoordynowały odcięcie od sieci zajezdni Stroszek z przywróceniem od poniedziałku 18 września normalnej organizacji ruchu tramwajowego w Zabrzu. To z kolei umożliwi przeniesienie bieżącej obsługi ruchu tramwajów do zajezdni Gliwice, która w ostatnich miesiącach - wobec braku przejazdu zabrzańską ul. Wolności - nie była połączona z resztą sieci spółki.

W związku z tym od poniedziałku 18 września 2023 r. linie tramwajowe nr 30 i 49 zostaną zawieszone, wznowione zostanie kursowanie linii nr 2 w relacji: Bytom Plac Sikorskiego - Gliwice Zajezdnia, dla linii nr 9 i 17 wprowadzone zostaną nowe rozkłady jazdy i uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza T-49 w relacji: Bytom Plac Sikorskiego - Stroszek Zajezdnia.

Ponadto uruchomiona zostanie linia autobusowej komunikacji zastępczej T-56 na trasie: Bytom Plac Sikorskiego - Bytom Szkoła Medyczna, a dla linii zastępczych T-7, T-9 i T-10 (kursujących w związku z pracami w innych częściach sieci TŚ) wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy.

Planowane do końca roku wstrzymanie ruchu tramwajowego na odcinku między centrum Bytomia, a zajezdnią Stroszek, umożliwi m.in. przebudowę torowiska z uwzględnieniem dobudowy drugiego toru przy ul. Tarnogórskiej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Tarnogórskiej z ul. Chrzanowskiego z budową tramwajowego węzła rozjazdowego i sygnalizacją świetlną.

Na całym 7-kilometrowym odcinku linii do Stroszka nastąpi też demontaż starej sieci trakcyjnej i konstrukcji wsporczych, a następnie montaż nowych słupów trakcyjnych w przygotowanych już fundamentach oraz uzbrojenie słupów i - w końcowej fazie - rozciągnięcie sieci trakcyjnej.

Jednocześnie ze wstrzymania ruchu skorzysta wykonawca innego zadania w centrum Bytomia - przebudowy ul. Piekarskiej, którą kursuje linia nr 38. Na ulicy Sądowej i ul. Piekarskiej będą prowadzone prace przy rozwieszaniu i przyłączaniu nowej sieci trakcyjnej na słupach, prace betoniarskie w nawierzchni jezdni oraz przebudowa chodnika i krawężników od strony sądu rejonowego i aresztu śledczego. Te roboty potrwają około miesiąca.

TŚ realizują większość swoich inwestycji, w tym obecne prace na linii do Stroszka, w unijnym projekcie modernizacji infrastruktury tramwajowej. Wartość projektu początkowo szacowano na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania); według ostatnich informacji przekroczyła już ona jednak 1,5 mld zł. Projekt zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę dwóch nowych odcinków linii oraz zakup 55 tramwajów.