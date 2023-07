W najbliższy piątek rozpocznie się przebudowa przejazdu drogowo-tramwajowego przez ul. Węglową w Bytomiu. Kierowcy będą musieli korzystać z przygotowanych objazdów - podał magistrat. Prace mają zakończyć się do 24 lipca.

Przebudowa przejazdu przy ul. Węglowej jest prowadzona w ramach modernizacji torowiska tramwajowego z centrum miasta do zajezdni w Stroszku.

"Kierowcy jadący od strony ul. Strzelców Bytomskich, aby dojechać do ul. Węglowej, będą musieli skorzystać z objazdu al. Jana Nowaka Jeziorańskiego (wjazd na obwodnicę w kierunku na Opole), a następnie ulicą Celną i Zachodnią do ul. Węglowej" - poinformował Urząd Miejski w Bytomiu.

Kierowcy jadący w kierunku ul. Strzelców Bytomskich od strony ul. Topolowej i Węglowej będą musieli skorzystać z objazdu ul. Zachodnią, Celną i Dąbrowa Miejska w kierunku do Ronda Solidarności.

Prace związane z przebudową przejazdu drogowo - tramwajowego powinny zakończyć się do poniedziałku, 24 lipca. Lokalne władze apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.

Umowę na modernizację infrastruktury tramwajowej pomiędzy centrum Bytomia a zajezdnią w dzielnicy Stroszek podpisano blisko rok temu. Koszt zadania, w ramach którego powstaje 14 km nowych torów, to niemal 72 mln zł netto (ponad 88,5 mln zł brutto). Zgodnie z zapisami umowy, prace powinny się zakończyć do 29 sierpnia 2023 r. Modernizacja obejmuje torowisko wzdłuż ulic: Tarnogórskiej, Strzelców Bytomskich oraz Władysława Łokietka wraz z pętlą tramwajową przy zajezdni Stroszek.

Dwutorowa linia tramwajowa budowana jest w technologii klasycznej na podkładach strunobetonowych, zaś przejazdy torowo-drogowe i przejścia przez torowisko powstają z użyciem prefabrykowanych płyt torowych. W ramach inwestycji przebudowany zostanie układ zasilania wraz ze słupami i siecią trakcyjną. Wybudowane zostaną nowe perony tramwajowe, zamontowane elektrycznie sterowane i podgrzewane zwrotnice oraz system smarownic minimalizujący hałas.