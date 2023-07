W przedwojennym budynku głównym Muzeum Górnośląskiego przy pl. Jana III Sobieskiego w Bytomiu rozpoczął się remont dachu oraz instalacji: oddymiania, wentylacji i klimatyzacji. Zwiedzający muszą liczyć się z ograniczeniem dostępu do części ekspozycji.

Inwestycja warta ponad 4 mln realizowana jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz pozyskanego przez placówkę dofinansowania z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych.

"Celem prowadzonych prac jest poprawa efektywności energetycznej budynku Muzeum Górnośląskiego oraz podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W ramach inwestycji docieplony zostanie stropodach, wymienione poszycie dachu, zamontowana instalacja do wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w części pomieszczeń poddasza budynku biurowo-magazynowego oraz zamontowana instalacja oddymiania w budynku ekspozycyjnym" - poinformował we wtorek bytomski magistrat.

Muzeum Górnośląskie ogłosiło także postępowania przetargowe na wykonanie izolacji pionowej budynku.

Ze względu na charakter prowadzonych prac, odwiedzający placówkę muszą liczyć się z ograniczeniem dostępu do części ekspozycji. Do tej pory zamknięte zostały dwie wystawy: "Przyroda Górnego Śląska" (będzie nieczynna do zakończenia prac) oraz "Jan Matejko. Prace ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu". Pozostałe ekspozycje w budynku głównym oraz wszystkie wystawy w budynku przy ul. Korfantego są dostępne dla zwiedzających.

Muzeum Górnośląskie zajmuje obecnie dwa budynki: wzniesiony w latach 1929-30 dwuskrzydłowy gmach główny, charakterystyczny dla niemieckiego funkcjonalizmu, mieszczący sale wystaw, magazyny, pracownie i biura oraz budynek byłego starostwa powiatu bytomskiego, pochodzący z lat 1897-99, w którym znajdują się wynajmowane także innym podmiotom sale: Sala Kolumnowa i Sala ks. Gorczyckiego.

W muzeum funkcjonuje pięć działów merytorycznych: Archeologii, Etnografii, Historii, Przyrody i Sztuki oraz działy pomocnicze: m.in. Edukacji czy Dział Promocji i Wydawnictw. Muzeum posiada także specjalistyczną bibliotekę, w której zgromadzono około 61 tys. woluminów.