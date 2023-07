Samorząd Bytomia ogłosił przetarg na naprawę uszkodzonego przez silny wiatr dachu parowozowni przy ul. Reja, z której korzysta Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych (SGKW) - operator zabytkowej kolejki wąskotorowej, łączącej Bytom z Miasteczkiem Śląskim.

W ramach remontu zostanie usunięta uszkodzona papa i położona nowa, oczyszczone będą konstrukcja nośna i podstawy świetlików oraz wykonane obróbki blacharskie. Wykonawcy mogą składać oferty do 19 lipca, prace powinny zakończyć się do 30 dni od podpisania umowy - przekazał Urząd Miejski w Bytomiu.

"Od 2021 roku nasze miasto jest członkiem Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Wspieramy kolej wąskotorową dotacjami, współfinansujemy przewozy dla dzieci i młodzieży oraz modernizujemy infrastrukturę zarówno torową, jak i obiekty przy ul. Reja" - powiedział wiceprezydent Bytomia Michał Bieda. Jak zaznaczył, remont dachu parowozowni jest konieczny, ponieważ znajdują się w niej lokomotywy, które obsługują ruch turystyczny na trasie z Bytomia do Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego.

Co roku SGKW uruchamia kursy według wakacyjnego rozkładu jazdy na liczącej 21 km trasie z Bytomia przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śląskiego. To jedyny zachowany odcinek górnośląskiej sieci wąskotorowej, która w najlepszych czasach liczyła (bez bocznic) ponad 200 km. Wzdłuż istniejącej do dziś linii znajdują się m.in.: stacja Bytom Karb Wąskotorowy, zabytkowa Elektrociepłownia Szombierki, stary kamieniołom i rezerwat bukowy na pograniczu Bytomia i Tarnowskich Gór, wpisane na listę UNESCO inne tarnogórskie podziemia pogórnicze, czy zalew rekreacyjny Nakło-Chechło.

Pochodzący z lat dwudziestych XX w. budynek lokomotywowni ucierpiał podczas silnego wiatru, który oderwał element naświetli, uszkadzając dach obiektu. Został doraźnie zabezpieczony, by uchronić parowozownię przed zalaniem, zwłaszcza w trakcie intensywnych opadów deszczu. Konieczna jest jednak kompleksowa naprawa dachu, polegająca na demontażu pokrycia z papy, osadzeniu nowego naświetla z poliwęglanu, wykonaniu obróbek blacharskich i położeniu nowej papy.

Dodatkowo poprawiony zostanie także stan techniczny budynku parowozowni. Realizacja tych prac pozwoli nie tylko na zmniejszenie zawilgocenia ścian zewnętrznych, ale również posadzki wewnątrz lokomotywowni.

Bytomscy urzędnicy przypominają, że lokalny samorząd w ostatnich latach aktywnie wspiera Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, przeprowadzając remonty infrastruktury, ale również pozyskując tabor kolejowy. W 2022 r. naprawione zostało 550 m bieżących torowiska za 499 tys. zł, miasto pozyskało z czterech kopalń m.in. lokomotywy, wozy urobkowe, wozy średnie do transportu materiałów, wagony podsadzkowe oraz wóz do transportu butli technicznych, a także napęd zwrotnicowy ręczny i elektryczny, puszki kablowe, tory kolejowe oraz pręty nastawcze.

W 2021 r., po trwającym blisko rok gruntownym remoncie kotła, oddana do eksploatacji została lokomotywa parowa "Ryś" pochodząca z 1950 r. Z kolei w 2020 r. wyremontowane zostało 1160 metrów linii kolei wąskotorowej za blisko 834 tys. zł. W ramach zrealizowanych prac wykonawca zmodernizował torowisko w okolicach stacji Bytom Karb Wąskotorowy, Bytom Północny oraz w rejonie Dąbrowy Miejskiej. Zdemontowane zostały stare podkłady i tory kolejowe, a następnie wykonano nowe podbudowy z kruszywa oraz położono nowe podkłady i tory kolejowe.

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe powstały w 1853 r. Są najstarszą koleją wąskotorową w Polsce i drugą najstarszą koleją tego typu w Europie, starsza jest tylko Ffestiniog Railway w Walii. Przez ponad 140 lat służyła przemysłowi, przewożąc węgiel, rudy metali i kamień.

Gęsta sieć wąskich torów o rozstawie 785 mm łącząca większość górnośląskich hut i kopalń rozciągała się od Raciborza na południowym zachodzie po Szopienice na wschodzie oraz Bibielę na północy. Rozwój transportu samochodowego w drugiej połowie XX wieku spowodował, że kolej wąskotorowa miała co raz mniej towarów do przewożenia. Zamykano kolejne linie. Pociągi towarowe przestały kursować w 2001 r.