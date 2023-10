Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu został zakwalifikowany do projektu “E-KONSYLIUM”, uruchomionego przez Ministerstwo Zdrowia. Wsparcie finansowe zapewni wdrożenie zdalnych konsultacji kardiologicznych oraz zakup niezbędnego sprzętu.

fot.: romankrykh/Adobe Stock/PTWP

Szpital w Bytomiu jako jedyny z 20 placówek w Polsce zakwalifikował się do projektu i otrzymał grant. Lekarze podkreślają, że udział w programie przyniesie korzyści dla pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Kardiologii.

Ministerstwo Zdrowia przyznało bytomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu 177 tys. zł, z czego 84 tys. zł placówka przeznaczy na zdalne konsultacje oraz 13 tys. zł na komputery typu All in One. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, który podniesie jakość usług świadczonych przez specjalistów z Oddziału Kardiologii, w tym m.in. trzy holtery oraz nowoczesny aparat EKG.

"Załoga Szpitala nr 1 ma duże serce do pracy i dzięki temu zaangażowaniu pozyskała grant. Cieszę się, że kardiolodzy z placówki będą współpracować ze specjalistami z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu i konsultować pacjentów lokalnej poradni. To z pewnością przełoży się na jeszcze szybszą i skuteczniejszą pomoc tym, którzy jej potrzebują" - mówił cytowany w informacji prasowej prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Dzięki projektowi E-KONSYLIUM kardiolodzy będą mieć możliwość poprowadzenia zdalnych konsultacji ze specjalistami wyższego szczebla, którzy pracują w szpitalach klinicznych i uniwersyteckich. Dzięki temu pacjenci mogą liczyć na szybszą diagnostykę, bez konieczności transportu do innych ośrodków czy dodatkowych wizyt u specjalistów.

"Lekarze będą mogli przekazywać sobie pełną dokumentację danego Pacjenta z wynikami diagnostyki obrazowej i konsultować na bieżąco jego stan zdrowia przez kamerę z wykorzystaniem dedykowanej platformy" - podkreśliła p.o. dyrektora Szpitala Specjalistycznego nr 1 Kinga Wieczorek. Dodała również, że bytomska placówka wdroży pierwsze zdalne konsultacje z początkiem listopada bieżącego roku.

Bytomska "Jedynka" w programie E-KONSYLIUM pełni funkcję Szpitala Partnerskiego, współpracującego z Ośrodkiem Wiodącym - Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Poznaniu - oraz placówką Podstawowej Opieki Zdrowotnej: Przychodnią Lekarską Szombierki.