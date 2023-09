Ulica Dworcowa w Bytomiu - jeden z głównych deptaków w tym mieście - odzyskała blask po wartej prawie 27 mln zł rewitalizacji. Dzięki środkom unijnym powstała nowa nawierzchnia, odnowiono kilkanaście historycznych kamienic, na ulicy pojawiło się nowe oświetlenie i dużo zieleni.

W piątek, z udziałem mieszkańców, przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz oraz parlamentarzystów zorganizowano "urodziny" ul. Dworcowej w nowej odsłonie, która po latach znów stała się najbardziej reprezentacyjną w mieście.

Przebiegająca przez Śródmieście ulica ma niespełna 450 m długości, jak zaznaczają mieszkańcy Bytomia, można na niej znaleźć przykłady secesji, jakich nie powstydziłyby się europejskie stolice. Dzięki prowadzonym pracom podupadający w poprzednich latach deptak zyskał nowe oblicze z przestrzenią, w której mieszkańcy mogą spędzać czas.

Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz powiedział podczas piątkowej uroczystości, że przywrócenie blasku Dworcowej było jednym z jego marzeń, gdy został wybrany na swój urząd. Jak podkreślał, to wizytówka miasta, z którą kojarzy się wiele ważnych wydarzeń w historii Bytomia. Wołosz mówił, że do planów odnowienia Dworcowej - że jest to możliwe - musiał przekonać wielu ludzi. Dziękował za wsparcie m.in. marszałkowi woj. śląskiego Jakubowi Chełstowskiemu.

Sam Chełstowski żartował, że w sprawie rewitalizacji Dworcowej naciskało go "dwóch upierdliwych prezydentów" - Wołosz i wiceprezydent Bytomia Michał Bieda. "Wam się należą brawa, bo my tylko naciskamy +enter+ (...) W końcu Bytom ma dobrych gospodarzy" - dodał. Marszałek ocenił, że dzięki odnowieniu "DNA miasta wróciło do życia". Podkreślił też, że to najlepszy przykład na to, że środki unijne są Polsce potrzebne.

"Jeżeli ktoś uważa, że środki unijne są niepotrzebne, zapraszamy do Bytomia, na ul. Dworcową" - dodał przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Michał Staniszewski.

Z okazji otwarcia odnowionej Dworcowej samorząd przygotował wiele atrakcji dla mieszkańców. Imprezę rozpoczął przemarsz tym deptakiem z orkiestrą górniczą i mażoretkami. Urodziny Dworcowej uświetniły występy mimów, szczudlarzy, żonglerów oraz wystawa przedwojennych i powojennych pocztówek ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego, przybliżająca historię niegdysiejszej Bahnhofstrasse. Zaplanowano również m.in. spacery historyczne i spektakl dla dzieci.

Dzięki remontowi deptak zyskał nową, wygodną dla przechodniów nawierzchnię z ciętego kamienia, a układ drogi został podzielony na strefy: komercyjną - przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną - na której dominuje zieleń i mała architektura. Przebudowane zostały sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Na Dworcowej pojawiło się kilkadziesiąt nowych latarń.

Projekt "Rewitalizacji podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku" obejmował remont kilklunastu historycznych kamienic oraz przebudowę ulic: Dworcowej i Zaułek. Wartość projektu wyniosła 26,6 mln zł, z czego 19,5 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.