12 listopada odbędzie się uroczysta gala otwarcia Opery Śląskiej w Bytomiu po modernizacji jej gmachu, przeprowadzonej kosztem ponad 60 mln zł. W budynku wykonano prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie.

We wtorek zmianom, jakie dokonały się w gmachu podczas kilkunastu ostatnich miesięcy przyglądali się przedstawiciele lokalnych i wojewódzkich władz.

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski powiedział, że choć od zewnątrz gmach opery wyglądał przyzwoicie, to jednak wnętrze wymagało kompleksowej modernizacji. Jak opisywał, całkowity koszt inwestycji to ok. 66 mln zł, czego ok. 63 mln zł pochłonęły prace remontowe, a 3 mln zł przeznaczono na wyposażenie Opery.

Prawie 21 mln zł dofinansowania na realizację tej inwestycji pochodzi z UE, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 43 mln zł to wkład z budżetu woj. śląskiego, które jest organizatorem bytomskiej placówki. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzi 700 tys. zł.

"To są duże środki finansowe, ale jak widać - warto. Opera wraca na właściwy poziom. Myślę, że przez najbliższe dwie dekady będą się tu odbywały najważniejsze koncerty operowe w Polsce, o tym jestem przekonany" - powiedział marszałek Chełstowski. Jak ocenił, otwarcie gmachu po remoncie będzie "ucztą nie tylko dla melomanów".

Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz podkreślił, że Opera Śląska to bardzo ważne miejsce dla mieszkańców jego miasta. Wyraził przekonanie, że wszyscy, którzy obejrzą gmach po remoncie będą pod wrażeniem zmian.

Dyrektor Opery Śląskiej Łukasz Goik podkreślił, że przebudowa dotyczyła serca teatru - sceny i zascenia. "Zmodernizowano prawie całe możliwości techniczne, jeżeli chodzi o wystawianie spektakli - pod względem bezpieczeństwa, technologii scenicznej, ale też możliwości artystycznych wystawianych spektakli" - powiedział.

W operze powstała m.in. scena obrotowa i zapadnia, ruchomy, zamykany mechanicznie orkiestron. Zakres prac obejmował też foyer i widownię. "Przywróciliśmy dawny blask tej części teatru" - mówił Goik. Dzięki remontowi poprawiły się też warunki pracy artystów i obsługi Opery. Wybudowano m.in. salę do prób chóru, a pomieszczenie, w którym dotychczas odbywały się próby ma powstać restauracja lub kawiarnia.

Jak poinformował dyrektor, uroczysta gala otwarcia Opery po remoncie, a zarazem inauguracja jej 79. sezonu artystycznego odbędzie się 12 listopada. Tego dnia wystąpią soliści Opery: Gabriela Legun, Ruslana Koval, Anna Borucka, Stanislav Kuflyuk, Andrzej Lampert, Łukasz Załęski oraz Chór, Balet i Orkiestra Opery Śląskiej pod batutą Tomasza Tokarczyka. Dzień wcześniej na bytomskiej scenie wystąpi wybitna sopranistka Aleksandra Kurzak, której będzie towarzyszyła Orkiestra Opery Śląskiej pod kierownictwem Tomasza Tokarczyka.

Na 25 listopada zaplanowano spektakl "Nabucco" Giuseppe Verdiego. W roli głównej wystąpi Andrzej Dobber - światowej sławy baryton, świętujący jubileusz 40-lecia pracy artystycznej. 9 grudnia Opera zaprezentuje "Bal maskowy" Giuseppe Verdiego, pod kierownictwem Tomasza Tokarczyka i w reżyserii Anny Wieczur.

Jak podają przedstawiciele Opery Śląskiej, inwestycja, która rozpoczęła się w 2021 r. objęła powierzchnię ponad 6 tysięcy mkw. Podczas remontu wykorzystano ok. 680 m sześc. betonu i blisko 5 tysięcy litrów farby do malowania wszystkich powierzchni. Na widowni położono ponad 580 mkw. wykładziny.